Negli ultimi anni, l’avocado è diventato una vera star tra i frutti esotici. È presente in ogni brunch che si rispetti, rende irresistibili insalate e toast, e conquista anche le cucine più tradizionali grazie alla sua cremosità e ai suoi benefici nutrizionali. Ma sapevi che oltre a mangiarlo puoi anche coltivarlo in casa, partendo proprio dal suo seme? Se hai appena finito il tuo avocado toast e ti trovi con il nocciolo in mano, non buttarlo: puoi farne nascere una piantina verde e rigogliosa! Bastano pochi materiali, un po’ di pazienza e una manciata di cura per trasformare quel seme in una pianta decorativa e, con un po’ di fortuna, anche produttiva.

Come far germogliare l’avocado partendo dal “nocciolo”

Tutto inizia dal nocciolo. Dopo aver gustato il frutto, puliscilo delicatamente per rimuovere ogni residuo di polpa, facendo attenzione a non danneggiarlo. Il seme ha due estremità: una più appuntita (da cui spunterà il germoglio) e una più piatta (da cui nasceranno le radici). Per farlo germogliare ti servirà un bicchiere trasparente, acqua a temperatura ambiente e 3 o 4 stuzzicadenti. Infilza questi ultimi attorno al seme in modo da poterlo sospendere sul bicchiere, con la parte piatta immersa per circa un centimetro nell’acqua. Posiziona il tutto in un punto ben illuminato della casa, magari vicino a una finestra, e assicurati che il livello dell’acqua resti sempre costante. E se ti dicessimo che anche la buccia dell’avocado può avere una seconda vita? È possibile riutilizzare le bucce dell’avocado per ridurre le macchie sulla pelle e riparare i tessuti. Lasciate agire per 10 min e risciacquate.

Cosa fare quando spunta la radice

Con un po’ di pazienza – circa 6-8 settimane – noterai che il nocciolo inizierà a spaccarsi: è il segnale che qualcosa sta succedendo! La prima a farsi vedere sarà la radice, seguita da un piccolo germoglio che sbucherà verso l’alto. A questo punto, continua a mantenere l’acqua pulita per evitare muffe o ristagni. Quando la radice raggiunge circa 4 cm di lunghezza e il germoglio si è allungato un po’, sei pronto per passare alla fase successiva: il trapianto in vaso.

Come e quando trapiantarlo in vaso

Il momento del trapianto è fondamentale. Scegli un vaso in terracotta di almeno 20 cm di diametro, con un buon sistema di drenaggio: un po’ di argilla espansa sul fondo andrà benissimo. Il terriccio deve essere soffice, ricco e ben drenato – quello universale va bene, ma se puoi opta per uno a base di humus.

Rimuovi delicatamente gli stuzzicadenti dal seme, pianta la radice nel terriccio lasciando però la parte superiore del seme esposta. Annaffia abbondantemente, ma senza esagerare: l’acqua deve idratare, non annegare. Tieni il vaso in casa in inverno, lontano da correnti fredde, mentre in estate puoi spostarlo all’esterno, evitando il sole diretto nelle ore più calde.

Quanto tempo ci vuole per avere un alberello

Ora che la tua pianta è sistemata, armati di una qualità fondamentale: la pazienza. In condizioni ideali, potrebbe trasformarsi in un alberello nell’arco di qualche anno. Alcune piante iniziano a fruttificare dopo 3-4 anni, ma nella maggior parte dei casi possono volerci anche 10 anni – o non succedere mai. Sì, hai letto bene.

Ma non scoraggiarti! Anche se il tuo avocado non darà frutti, avrai comunque il piacere di aver coltivato una pianta rigogliosa e dal grande valore ornamentale. Coltivare l’avocado infatti è un gesto antico che ci riconnette con la natura e ci insegna la pazienza di chi sa aspettare i frutti del proprio impegno.