Kanye West e Bianca Censori hanno fatto scalpore ai Grammy Awards di Los Angeles con un’apparizione destinata a diventare virale. La coppia è arrivata sul tappeto rosso della Crypto.com Arena senza preavviso, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti e dei media.

Bianca Censori nuda sul red carpet dei Grammy

Inizialmente avvolta in una vistosa pelliccia nera, Bianca ha sorpreso tutti facendo scivolare il cappotto lungo la schiena, rivelando un abito trasparente che la mostrava completamente nuda. Il look, privo di accessori, ha acceso un acceso dibattito tra chi lo ha definito un’operazione studiata per far parlare di sé e chi lo ha percepito come un eccesso fuori luogo. Kanye West, fedele al suo stile total black con occhiali scuri, ha mantenuto un atteggiamento distaccato, lasciando che la moglie monopolizzasse l’attenzione.

La loro permanenza sul red carpet è durata solo pochi minuti prima che la coppia lasciasse la scena. Inizialmente si era diffusa la voce che fossero stati allontanati dagli organizzatori, ma successivamente fonti ufficiali hanno chiarito che la decisione di andarsene è stata loro. Ciò non ha impedito che il loro gesto diventasse il principale argomento di discussione della serata, con numerosi commenti e speculazioni sui social media.

Chi è Bianca Censori, la compagna di Kanye West

Bianca Censori è nata il 5 gennaio 1995 a Melbourne, in Australia, da una famiglia di origini italiane. Figlia di Alessandra e Leone Censori, la sua infanzia non è stata esente da controversie: il padre è stato incarcerato per traffico di sostanze illegali e possesso di armi, mentre lo zio Eris Censori è noto nel mondo criminale con il soprannome di “l’Al Capone di Melbourne”.

Dopo aver completato gli studi in architettura all’Università di Melbourne, Bianca ha fondato un brand di gioielli chiamato Nylons e ha lavorato per lo studio DP Toscano Architect fino al 2020. In quell’anno, si è trasferita a Los Angeles per lavorare presso YEEZY, la società di Kanye West, come progettista architetto. La relazione tra Bianca e Kanye è diventata pubblica alla fine del 2022, quando il rapper ha pubblicato una canzone intitolata “Censori Overload”, facendo presagire un forte legame tra i due. Pochi mesi dopo, nel gennaio 2023, si sono sposati in una cerimonia privata.

Da allora Bianca Censori è diventata una presenza costante al fianco del marito, attirando l’attenzione per i suoi look audaci e spesso trasgressivi. La coppia ha più volte sollevato polemiche, come quando nel 2023 sono stati denunciati alla polizia di Venezia per atti osceni in luogo pubblico, dopo un episodio a bordo di un water taxi.

Gli outfit dello scandalo: perché si veste così

Gli outfit provocatori di Bianca Censori hanno fatto discutere più volte. Dalle sue apparizioni in body sgambati e abiti trasparenti agli eventi di moda, fino ai suoi look senza pantaloni, ogni scelta stilistica sembra studiata per catalizzare l’attenzione del pubblico. Alla Milano Fashion Week 2024, Bianca ha sfoggiato un body in pelle completamente scollato sul retro e con aperture profonde sui fianchi, abbinato a stivali calza rosa baby. La sua presenza a Parigi, poco dopo, ha suscitato ulteriori polemiche quando è stata avvistata indossando solo un paio di collant neri come pantaloni e una maxi pelliccia, outfit che le è valso persino una multa di 15.000 euro.

Secondo alcuni esperti di moda lo stile di Bianca Censori sarebbe parte di una strategia deliberata per costruire un personaggio mediatico provocatorio e influente. La sua estetica ricorda molto quella imposta da Kanye West alle sue ex partner, in particolare Kim Kardashian, con cui aveva già sperimentato look minimalisti, latex e trasparenze.

D’altra parte, non manca chi ritiene che Bianca stia semplicemente seguendo una sua personale espressione artistica, senza necessariamente essere influenzata dal marito Kanye West. Altri, invece, vedono in questa esposizione continua un modo per consolidare la propria presenza nell’industria della moda e del design, affermandosi come una figura influente nel panorama internazionale.