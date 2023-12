Il Natale è uno dei periodi più belli dell’anno ma anche più impegnativi. Bisogna pensare ai regali da fare, alla frase più adatta per fare gli auguri e anche al biglietto. In commercio ce ne sono di tantissimi, anche molto carini e simpatici, ma sicuramente il gesto sarà estremamente più gradito se si deciderà di realizzare biglietti di Natale personalizzati fai da te. Se ne possono fare alcuni usando le erbe aromatiche, altri con dischi struccanti oppure con la tecnica del quilling.

Perché si scrivono i biglietti di auguri a Natale: le origini

Ma perché si scrivono i biglietti di Natale? Le origini delle cartoline sono riconducibili a diverse tradizioni. Una è quella dei “pezzi natalizi” con cui gli studenti nel XIX secolo mostravano ai loro genitori i propri progressi nella scrittura. Un’usanza ancora più antica risale alla Germania del XV secolo, da quest’epoca nel Paese si è iniziata a diffondere la tradizione delle Andachtsbilder, cartoline con immagini sacre, di solito raffiguranti Gesù bambino con la croce, per augurare “un anno buono e radioso”.

Biglietti di Natale fai da te: sono i più graditi di tutti

Un biglietto di auguri fatto a mano è sicuramente il dono più gradito, forse anche più del regalo stesso. Il motivo è che chi lo riceve avrà una cartolina unica e originale pensata proprio in base alla sua personalità e ai suoi gusti. Chi realizza la cartolina spenderà del tempo per pensare a un’idea originale, reperire il materiale necessario e comporre materialmente l’oggetto, di conseguenza il ricevente saprà di avere tra le mani qualcosa pensato appositamente per lui/lei.

Prima idea per Natale: biglietto fai da te con il quilling

Una prima idea per creare bellissimi biglietti di Natale è usare la tecnica del quilling che non è altro che art paper, ovvero arte con la carta. Attraverso l’uso di strisce di carta di differenti spessori, colori e materiali si realizzano disegni e decorazioni che impreziosiscono il cartoncino di auguri.

I soggetti possono essere i più diversi e fantasiosi, dai fiori, agli animali, ai gioielli o ai vestiti. Le strisce vengono manipolate, piegate e arrotolate per comporre le forme prescelte da incollare sulla superficie del biglietto. Per usare questa tecnica servono:

della carta di diverso colore e grammatura;

le penne quilling, diversi pennini utili per arrotolare la carta;

la colla vinilica per incollare le varie forme;

delle pinzette per agevolare l’incollatura;

forbici o taglierino per ritagliare le strisce di carta

Una volta scelta la forma, sul web si possono trovare dei tutorial per realizzarla tramite la tecnica del quilling.

Basta un dischetto struccante per il pupazzo di neve

Un’altra idea è quella di realizzare un biglietto con un pupazzo di neve fatto con un dischetto struccante. Si deve incollare il dischetto sul biglietto. Con del feltro si creano degli scampoli da ritagliare a forma di cappello, di sciarpa e di naso rotondo. Queste parto vanno infine incollate sopra e intorno al dischetto insieme a due occhi movibili (o in feltro anche questi). Con un pennarello indelebile si traccia un sorriso sul dischetto struccante e il pupazzo di neve è pronto.

Erbe aromatiche per un Natale profumatissimo

Se si deve fare un biglietto per una persona particolarmente attenta ai profumi e agli aromi, non c’è niente di meglio che donarle una cartolina di Natale alle erbe aromatiche. Una volta comprate o raccolte nell’orto le piante che si preferiscono, con il fil di ferro si possono realizzare, per esempio, delle ghirlande di alloro, rosmarino, salvia o menta da incollare sul cartoncino su cui scrivere gli auguri. Le foglie possono essere usate anche per creare un alberello di Natale profumato che può essere decorato con della buccia di qualche agrume per dare un tocco in più al biglietto.