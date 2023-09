Tre cani (veri, non nel senso di pessim artisti da palco) abbaiano incredibilmente a tempo, diretti dalla bacchetta del direttore d’orchestra, sulle note eseguite dagli altri musicisti.

Tre cani ‘abbaiano’ a ritmo di Mozart (padre)

Nelle immagini delle prove di un concerto a Copenaghen di Cookie, i Sophus e Sica, tre cani scelti per esibirsi con l’Orchestra da Camera danese nel “Festival Haydn”, grazie al loro abbaio che si adatta perfettamente alla musica della “Sinfonia della caccia”, un brano poco conosciuto di Leopold Mozart, il padre di Wolfgang Amadeus.

L’opera raramente viene eseguita con i cani dal vivo sul palco, di solito vengono utilizzati suoni registrati. Ma questa volta il direttore ha voluto un’esecuzione realistica e ha fatto le audizioni per tre cani.

Ricompensa in cibo

Ad accompagnarli i loro padroni, molto emozionati; i cani invece sono sembrati tranquilli, più felici per il premio in cibo che gli è stato dato dopo l’esecuzioni che angosciati per poter sbagliare un…verso. (VideoAskanews)