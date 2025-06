Jannik Sinner ha appena terminato l’avventura al Roland Garros che lo ha visto arrivare in finale per una sfida all’ultimo colpo contro Carlos Alcarez in un match che è durato oltre cinque ore. Il tennista ora ha bisogno di recuperare le forze per prepararsi ad affrontare i prossimi appuntamenti del circuito tennistico, tra cui Halle e Wimbledon. “Torno a casa con la mia famiglia che è una famiglia molto semplice. Mio padre non era qui a vedere la partita perché doveva lavorare”, ha detto il campione. I Sinner infatti possiedono una struttura con appartamenti per le vacanze a Sesto, in Alto Adige.

La casa di Jannick Sinner a Sesto

Circondata da un paesaggio idilliaco tra le montagne alto atesine, la casa di Jannik Sinner accoglie famiglie che vogliano rilassarsi in Alto Adige. Nell’area sono tantissime le attività, da fare tra escursioni, mountain-bike, sci o sci di fondo. Curiosità: prima di diventare il numero 1 del tennis, il giovane Jannik è stato anche una promettente stella dello sci.

Il campione, quando può, ama tornare dalla sua famiglia. Come si legge sul sito della Haus Sinner: “Dopo grandi vittorie e anche amare sconfitte, Jannik ogni tanto torna a casa per recuperare le energie. Lui ama trascorrere le sue poche giornate “senza tennis” insieme i genitori e il fratello Mark tra le montagne dell’Alta Pusteria. Di tanto in tanto puoi incontrarlo tutto rilassato con i suoi amici al campo di calcio oppure nel vicino paese”.

Dove si trova e cosa offre Haus Sinner

Haus Sinner si trova in Via Europa 14 B a Sesto. A soli 5 minuti a piedi si trova la funivia monte elmo e in estate è possibile fare molte escursioni partendo direttamente dalla casa.

La struttura dispone di sei appartamenti, di cui due per due o tre persone, gli altri possono contenere fino a 4 persone. Sia in estate che in inverno si possono fare diverse attività. Nelle vicinanze si possono fare gite in Mountain bike lungo facili piste ciclabili a fondovalle, oppure più in alto sulle malghe, sui monti e sui passi dolomitici.

Le Dolomiti offrono inoltre vie ferrate spettacolari oltre a molte falesie e palestre per l’arrampicata. In estate è possibile anche nuotare nei laghi cristallini di montagna, andare a cavallo, giocare a minigolf o fare una trasvolata in mongolfiera.

In inverno, a pochi passi dalla struttura ci sono le favolose zone sciistiche dell’Alta Val Pusteria con piste di diversi gradi di difficoltà e un servizio skibus durante la stagione invernale. La rete di impianti di risalita dell’Alta Val Pusteria comprende 33 impianti su 50 km di piste perfettamente preparate, diverse possibilità di escursioni, 70 km di sentieri invernali e 200 km di piste da fondo.

Come prenotare Haus Sinner

Gli appartamenti di Haus Sinner sono al piano terra o al primo piano di una splendida struttura immersa nel verde. Sono composti da una cucina-soggiorno, una o due camere da letto, un bagno e una terrazza o un balcone privati.

Per prenotare basta andare sul sito della struttura, inserire la data e il numero di persone e inviare una richiesta compilando tutti i dati richiesti tra cui nome, indirizzo, email, telefono, data di arrivo e data di partenza, il numero di adulti e il numero di bambini ed eventualmente scrivere un messaggio per richieste speciali. Altrimenti si può telefonare al numero indicato.