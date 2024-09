Cesare Cremonini è uno degli artisti italiani più apprezzati, capace di riscuotere successo sia tra i giovani che tra un pubblico più maturo.

Questa trasversalità di audience si deve anche al fatto che il cantautore emiliano festeggia nel 2024 25 anni di carriera. Il modo migliore che farlo? Un singolo e un nuovo tour, in arrivo nel 2025. I fan sono avvisati e sono pronti ad abbracciare il loro beniamino live in concerti che, con ogni probabilità, ricalcheranno i successi delle tournée passate.

Il tour 2025 di Cesare Cremonini: tappe e prezzi di Cremonini Live25

Cesare Cremonini sta per tornare, con un tour che nel 2025 promette spettacolo ed emozioni. I concerti seguiranno alla pubblicazione del nuovo album chiamato in arrivo in primavera.

“Torno per stupirvi con nuova musica negli stadi più importanti d’Italia”, ha dichiarato Cesare Cremonini. Appena rese note le tappe del tour è scattata la consueta corsa al biglietto. La fan base del cantautore bolognese è molto agguerrita e ben conscia che lo spettacolo sarà all’altezza dell’ultima tournée, interamente sold out. Inoltre, è impensabile potersi perdere l’evento, a maggior ragione dopo che l’artista si era preso una pausa nel corso degli ultimi anni.

Cesare Cremonini presenterà i suoi brani inediti, oltre agli immancabili grandi successi del passato. Il tour inizierà da Lignano Sabbiadoro allo stadio Teghil l’8 giugno 2025, con l’ex leder dei Lunapop che poi visiterà le principali città italiane da Nord a Sud. Il gran finale è previsto allo stadio Olimpico di Roma il 17 luglio 2025. Nel mezzo sono state già ufficializzate numerose date, tra cui Milano (stadio San Siro, 15 giugno), Bologna (stadio Dall’Ara 19 e 20 giugno), Napoli (stadio Maradona, 24 giugno), Bari (stadio San Nicola, 3 luglio) e Torino (stadio olimpico, 12 luglio).

I biglietti del Cesare Cremonini tour 2025 sono in prevendita da martedì 24 settembre 2024 per i clienti American Express, mentre dal 26 settembre è aperta la prevendita per gli iscritti a Live Nation. Dal giorno successivo tocca alla vendita libera. Le fasce di prezzo variano a seconda del settore scelto e sono quasi ovunque compresi tra i 50/60 e i 100 euro. Sono comunque disponibili anche speciali VIP pass, che vedono lievitare la spesa fino anche a 200 euro a tagliando.

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini “Ora che non ho più te”

In attesa del tour 2025 e dell’album in arrivo in primavera, Cremonini ha lanciato su tutte le piattaforme digitali il 24 settembre 2024 il nuovo singolo che anticipa il lavoro in studio. Si chiama Ora che non ho più te e segna un nuovo capitolo nella sua produzione artistica.

Luigi & Iango, due importanti nomi della fotografia internazionale, hanno immortalato l’artista nei loro studi di New York. Il singolo è un brano potente dal sound contemporaneo ed elegante, con richiami sinth pop. L’ascoltatore viene accompagnato in una storia fatta di solitudine, amore e rinascita.

“È una canzone reale, scelta perché rappresenta una svolta nella mia vita”, ha dichiarato Cremonini. “Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me”, ha aggiunto l’artista parlando della sua ultima fatica.

Vita e carriera di Cesare Cremonini: chi è la nuova fidanzata

Cesare Cremonini nasce a Bologna il 27 marzo 1980, figlio di Carla, professoressa di lettere, e Giovanni Cremonini, medico dietologo (scomparso nel 2019). Ha un fratello, Vittorio, più grande di due anni. A 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 11 anni riceve in regalo il suo primo disco: è un album dei Queen, gruppo del quale sarà un grande fan e che contribuisce a distaccarlo dalla musica classica per abbracciare il mondo del pop e del rock. La sua attitudine per la scrittura si manifesta intorno ai 14 anni, annotando su in quaderno le prime poesie e canzoni. Vorrei, un grande successo che verrà pubblicato solo molti anni dopo, viene scritta quando il giovane artista è solo 15enne.

Nel 1996 assieme ad alcuni amici e compagni di classe, costituisce un gruppo chiamato Senza filtro, con i quali si esibisce in feste e locali del circuito bolognese. Alla fine del 1996 incontra Walter Mameli, che da allora diventa il suo produttore artistico e manager e suggerisce al gruppo di cambiare nome. Complice anche la sostituzione di alcuni componenti, nascono i Lùnapop, uno die più importanti fenomeni musicali della seconda metà degli anni ’90 in Italia.

Il 27 maggio 1999 esce in radio il singolo di debutto, 50 Special: il risultato è un disco di platino e più di 100.000 copie vendute in soli tre mesi. L’album Squérez? resterà l’unico inciso dal gruppo e raccoglie le canzoni scritte da Cremonini tra i 15 e i 18 anni.

Il secondo singolo è Un giorno migliore, mentre il terzo è Qualcosa di grande, con cui il gruppo vince il FestivalBar nel 2000. Il successo del disco ha pochi eguali nel panorama musicale italiano. Ogni singolo estratto è travolgente e monopolizza l’attenzione del pubblico. Ma proprio al culmine del successo, il progetto si arena. All’interno del gruppo si crea una spaccatura, che vede da una parte Cremonini e il bassista Nicola “Ballo” Balestri, contrapposti agli altri membri del gruppo.

Dopo l’ultima apparizione pubblica dei Lùnapop all’Arena di Verona il 18 settembre 2001, la band si divide e Cremonini prosegue nella sua avventura da solista. Il 15 novembre 2002 l’artista bolognese pubblica il suo primo album, Bagùs, da cui vengono estratti singoli come Gli uomini e le donne sono uguali e Vieni a vedere perché. Il pubblico ancora una volta lo premia con 4 dischi d’oro e più di 250 000 copie vendute. Ogni album pubblicato negli anni seguenti è un successo, Cremonini non sbaglia mai un colpo. Nel 2005 tocca a Maggese con singoli come Marmellata #25 e Le tue parole fanno male e nel 2008 al disco Il primo bacio sulla Luna, di cui ricordiamo l’omonimo singolo e brani come Dicono di me e Le sei e ventisei.

In totale Cesare Cremonini pubblica tre raccolte (2010, 2015, 2019) e tre album live (2006, 2015, 2022). Vanta collaborazioni con i più grandi artisti del panorama nazionale, tra cui Jovanotti, Max Pezzali, Malika Ayane, Fiorella Mannoia e Lucio Dalla.

Nell’ambito della vita privata, ha fatto molto parlare la relazione con Martina Maggiore, finita in maniera brusca nel 2022. I due si conoscono nel 2019 e i 17 anni di differenza non hanno rappresentato un problema. Dopo la fine della relazione, Cremonini ha conosciuto la giornalista 27enne Giorgia Cardinaletti, con cui fa coppia fissa dal 2023. La giovane donna è molto riservata e condivide sui social quasi esclusivamente le foto dei suoi viaggi. Anche con Cesare Cremonini si è esposta poco e della loro storia d’amore la coppia ha rivelato pochissimi dettagli.