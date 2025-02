Francesca Michielin è una delle cantanti italiane più apprezzate. Si è fatta conoscere dal pubblico quando era ancora adolescente, da allora la sua carriera è stata un crescendo di successi tra tour, singoli in classifica e partecipazioni a Sanremo. L’artista è anche conduttrice e autrice di podcast. Nel 2022 è stata direttrice d’orchestra all’Ariston per il brano di Emma Marrone “Ogni volta è così”. Michielin ha potuto sperimentare questo nuovo ruolo grazie al percorso intrapreso negli ultimi anni al Conservatorio, ma sono tante altre le curiosità sulla cantante di “Fango in paradiso”.

Quando e dove è nata Francesca Michielin

Francesca Michielin è nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 2025. Ha cominciato a cantare nel coro della parrocchia di Sant’Eusebio del paese natale e nel coro multientico del centro missionario dei Padri Scalabriniani.

A dodici anni ha suonato il basso in un gruppo studentesco e ha cantato in un coro gospel locale.

La partecipazione a X Factor e l’album scritto da Elisa

Nel 2011 Francesca Michielin ha partecipato alla quinta edizione del format televisivo X Factor nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura, vincendo il programma a soli 16 anni.

Il 6 gennaio 2012, poco più di un mese prima di compiere diciassette anni, ha pubblicato con la Sony Music il suo singolo di debutto, “Distratto”. Il brano, composto da Elisa e Roberto Casalino, ha raggiunto la prima posizione in classifica ed è stato certificato disco multiplatino con oltre 60 000 copie vendute.

Il brano è il singolo apripista dell’omonimo EP di debutto. A ottobre 2012 Michielin ha pubblicato il primo album in studio “Riflessi di me”, in cui la cantante si è avvalsa della supervisione artistica di Elisa. Il disco ha raggiunto la quarta posizione della classifica italiana.

Nel 2016 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Nessun grado di separazione”, arrivato secondoi e con il quale si è presentata anche all’Eurovision Song Contest. Nel 2021 ha partecipato per la seconda volta alla kermesse musicale all’Ariston insieme a Fedez con il brano “Chiamami per Nome” (triplo disco di platino), salendo nuovamente sul podio.

È poi tornata nuovamente al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Fango in paradiso”.

Nel frattempo, oltre ai vari album, tour e collaborazioni musicali, nel 2021 Francesca ha debuttato nel mondo dei podcast con Maschiacci, di cui è co-autrice e conduttrice intervistando donne e uomini con punti di vista differenti.

L’anno successivo è stata, per la prima volta, conduttrice di un programma Tv: “Effetto terra”, trasmesso su Sky Nature e on demand su Now. Il 15 marzo del 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il cuore è un organo”, edito da Mondadori. Dal 4 giugno ha condotto la sedicesima edizione di X Factor, a dieci anni dalla sua vittoria come concorrente.

La gaffe su Ivan Graziani: cosa avevo detto a Colapesce e Dimartino

Nel ruolo di conduttrice di X Factor, Francesca Michielin è incappata anche in una gaffe mentre intervistava gli ospiti Colapesce e Di Martino. I due avevano realizzato un duetto virtuale con Ivan Graziani, scomparso nel 1997, sull’inedito “I marinai” scritto dal cantautore teramano e rimasto incompleto, inviato al duo dal figlio dell’artista affinché potessero completarlo.

In quell’occasione la conduttrice, forse dimenticando la scomparsa di Graziani, chiese a Colapesce e Di martino: “Ho visto che nel vostro album c’è un duetto pazzesco con Ivan Graziani: com’è stato lavorare con lui?”.

Alla domanda Colapesce rispose con garbo: “Con lui… È stato bello, nel senso grazie al figlio, che ci ha portato questo inedito a cui abbiamo scritto un ritornello. Siamo entrati in punta di piedi, lui è un gigante che amiamo tantissimo. Alla fine il figlio ha ascoltato il nostro lavoro e anche la famiglia era molto felice di quello fatto, perciò abbiamo deciso di pubblicarlo”.

In cosa è laureata Francesca Michielin e cosa ha studiato

Francesca Michielin ha un percorso di studi molto interessante e particolarmente incentrato sulla musica. La cantante ha frequentato il Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi“, nella sua città natale.

La sua passione per la musica l’ha poi portata anche a iscriversi al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove ha ottenuto la laurea in canto jazz con la votazione di 110.

La malattia e l’operazione a cui si è sottoposta

Nonostante la giovane età, la cantante ha dovuto affrontare anche un problema di salute che l’ha portata ad annullare alcuni impegni professionali. Nel 2023 Michielin si è dovuta sottoporre a un intervento di asportazione del rene. Non si sa quale fosse il problema, ma la cantante già prima dell’operazione aveva confidato con ironia e simpatia che il suo rene ballerino le aveva sempre dato un po’ fastidio ed è sempre stato un po’ sfortunato.

L’intervento di nefrectomia si attua in due casi ben distinti: quando si è in presenza di un tumore oppure quando il rene è ormai non più adatto alla sua funzione principale. In ogni caso l’artista ha detto che ora il suo corpo è perfetto “proprio perché non lo è più”.