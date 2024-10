Chi è Flora Canto, da “Uomini e Donne” al matrimonio con Brignano

Quando si parla di Flora Canto, si parla di una donna che non passa certo inosservata. Non solo per la sua indiscutibile avvenenza, ma anche per intelligenza e professionalità.

Dopo essersi fatta notare nel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi, nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel mondo dello spettacolo e del cinema, passando anche da relazioni piuttosto chiacchierate, fino ad arrivare al matrimonio con Brignano. Scopriamo qualcosa in più sull’artista romana.

La biografia di Flora Canto e il tradimento di Filippo Bisciglia

Flora Canto nasce a Roma il 12 febbraio 1983 e fin da giovane mostra interesse per il mondo dello spettacolo. Laureata in scienze della comunicazione, la notorietà arriva nel 2006, quando l’allora 23enne partecipa a Uomini e Donne di Maria de Filippi. In quell’edizione corteggia il tronista Francesco Arca, ma la loro storia non durerà a lungo.

Dopo questa prima esperienza nel mondo dello spettacolo, decide di investire parte dei soldi guadagnati con le serate nella formazione, studiando recitazione. Da qui la sua carriera prende una piega più variegata, alternando tv, teatro e cinema. L’esordio come attrice arriva nel 2009, recitando in una puntata della settima stagione di Don Matteo 7. In seguito otterrà ruoli anche in pellicole come La coppia de Campioni con Massimo Boldi e Di tutti i colori, insieme a Paolo Conticini e Nino Frassica.

Parallelamente alla attività cinematografica, intraprende la carriera da conduttrice, lavorando per programmi come Fast and Furious, in onda su LA7, Telethon e Oscar dei Porti, entrambi trasmessi da Rai 1.

Una curiosità che riguarda la sua vita privata riguarda il periodo antecedente alla popolarità, quando conosce il futuro collega Filippo Bisciglia, oggi conduttore noto soprattutto per essere il volto di Temptation Island. Il loro è un grande amore, che viene però interrotto dal tradimento di Bisciglia all’interno della casa del Grande Fratello con Simona Salvemini. Flora Canto parla di quell’evento come un trauma, che decide di superare proprio partecipando a Uomini e Donne, altro programma targato Maria de Filippi, da dove decollerà la sua carriera.

“Uomini e Donne”, le nozze annullate e la carriera in tv

La partecipazione di Flora Canto a Uomini e Donne fa sognare migliaia di telespettatori soprattutto per la relazione intrecciata con Francesco Pozzessere. I due diventano una delle coppie più amate del programma, cui seguirà una convivenza.

Dopo la rottura, Flora Canto conosce Flora e Francesco decidono anche la data del matrimonio, fissato per il 7 maggio 2010. È in quel momento che la coppia entra in una crisi dalla quale non si riprenderà più, fino a giungere al clamoroso annullamento delle nozze. La coppia si lascia nel 2009 e quattro anni più tardi, nel 2013, Flora Canto incontra quello che diventerà l’uomo della sua vita, il comico Enrico Brignano, di 17 anni più grande.

Nel frattempo Flora Canto riesce a non scoraggiarsi e a focalizzarsi sulla propria carriera. Prende parte a programmi televisivi come Colorado Cafè e Made in Sud, oltre che in qualche pellicola cinematografica. Oltre al cinema e alla TV, lavora anche in teatro, esibendosi in diverse commedie teatrali, spesso affiancata dal partner Enrico Brignano, consolidando la sua presenza come attrice versatile.

Il grande amore con Enrico Brignano: dove si sono sposati

Il grande amore della vita di Flora Canto è Enrico Brignano. I due si conoscono nel 2013 durante una vacanza. In quel periodo, Flora Canto lavora come attrice e showgirl, mentre Brignano è già un noto attore comico e regista. Il loro incontro avviene in un contesto informale e ha rapidamente portato alla nascita della relazione. La coppia inizia a frequentarsi e la scintilla scocca in breve tempo. Nel 2017 arriva la loro prima figlia, Martina, seguita nel 2021 dalla nascita del secondo figlio, Niccolò.

Flora e Enrico formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, grazie alla loro sintonia e al modo in cui condividono la loro vita familiare anche attraverso i social media. La proposta di matrimonio di Enrico Brignano avviene durante un suo spettacolo all’Arena di Verona. “È stata una delle cose più emozionanti della mia vita”, aveva confessato Flora Canto.

Il matrimonio viene celebrato nell’estate del 2022 con l’affascinante cornice dell’hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale e, sullo sfondo, il mare di Ladispoli. Flora Canto ha raccontato in una intervista di un piccolo intoppo riguardo quell’evento. Enrico Brignano si era svegliato la mattina delle nozze con il colpo della strega. “Non riusciva a stare diritto, gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi”, ha dichiarato Flora Canto.