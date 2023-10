Cambiare la marcia in modo appropriato è una competenza cruciale per ogni automobilista, non solo per garantire un’esperienza di guida più fluida e piacevole ma anche per risparmiare carburante, denaro e visite dal meccanico.

Se cambi marcia al momento giusto, risparmi soldi

Anche se molte automobili moderne sono dotate di cambio automatico, quello manuale è ancora ampiamente utilizzato e amato da molti per il senso di controllo e connessione con il veicolo che offre.

Cambiando marcia al momento giusto si risparmia per diversi motivi: ogni motore ha una gamma ottimale di velocità e giri al minuto (rpm) in cui funziona in modo più efficiente. Cambiare marcia correttamente consente di mantenere il motore in questa gamma, garantendo che stia lavorando al massimo dell’efficienza e, come dice Lucio Battisti “senza strappi al motore”. Ciò si traduce in un consumo di carburante più basso (aspetto da non sottovalutare considerando i prezzi dei benzinai), dato che il motore non sta lavorando più duramente del necessario.

Cambiare marcia al momento giusto riduce lo stress sulla trasmissione, inclusa la frizione. Una corretta gestione del cambio manuale aiuta a evitare l’usura prematura di questa componente, riducendo così i costi di manutenzione a lungo termine.

Puoi cambiare marcia correttamente non solo in accelerazione, ma anche quando vuoi decelerare e frenare il veicolo (il cosiddetto “freno motore”), scalando i rapporti del cambio e riducendo la necessità di utilizzare i freni. Questo preserva le pastiglie dei freni e i dischi, aumentando la loro durata e riducendo la necessità di sostituzioni costose.

Cambiare marcia al momento giusto può anche migliorare la sicurezza stradale. Ad esempio, passare a una marcia inferiore prima di una curva anziché frenare può aiutare a mantenere il controllo del veicolo e ridurre il rischio di sottosterzo o sovrasterzo.

Come ingranare e scalare le marce nel modo corretto

Il momento ideale per cambiare marcia è un elemento chiave nella guida con il cambio manuale. Gli istruttori spesso insegnano ai neopatentati a guidare “ascoltando” il motore e a guardare il contagiri, cambiando marcia quando il motore raggiunge circa 2000 giri al minuto (rpm). Questa è una regola generale che indica quando è opportuno passare a una marcia superiore per migliorare l’efficienza del carburante e la resa del motore. Tuttavia, cambiare marcia in modo ottimale richiede esperienza e familiarità con il veicolo, con il suo comportamento e con le condizioni stradali.

Gli errori da non fare mai quando si cambiano le marce

Durante il processo di apprendimento e utilizzo del cambio manuale, è possibile commettere degli errori. Alcuni di questi includono: