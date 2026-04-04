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CONSIGLI 04 APRILE 2026

Come scegliere l'uovo di Pasqua

Con l’arrivo della Pasqua, come rinunciare al classico ‘uovo di cioccolato‘? Attenzione però a puntare su quello giusto: ecco i nostri consigli per evitare brutte sorprese e scegliere le migliori uova di Pasqua.

Ingredienti e additivi: occhio all’etichetta

I 3 ingredienti di base di un uovo di cioccolato sono: la pasta di cacao (elemento preponderante), il burro di cacao (garantisce cremosità e morbidezza) e lo zucchero. Il primo consiglio è quello di leggere con attenzione l’etichetta sulla confezione dell’uovo, per evitare il consumo di eccessive quantità di zuccheri e di grassi.

Occhio anche ad additivi come lectina, aromi e grassi vegetali di vario tipo (in primis l’olio di palma). Queste sostanze, decisamente più economiche del burro di cacao, oltre a compromettere il gusto del cioccolato, aumentano anche la percentuale dei grassi presenti. Nella scelta delle uova, quindi, prestate massima attenzione alle etichette e alle tabelle nutrizionali.

L’uovo ‘solidale’

In ogni caso, quando possibile, optate per uova che provengono dal commercio equo e solidale; oltre ad essere buone, garantiscono un salario dignitoso ai lavoratori del cacao (in molti casi, bambini) il più delle volte sfruttati.

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