La gomma da masticare è un anti stress che molte persone amano e consumano più volte al giorno. È efficace anche per contrastare l’alito cattivo o rinfrescare la bocca se non si possono lavare i denti. Se per sbaglio capita però che si attacchi al vestito inizia l’incubo. Il chewing gum sembra impossibile da rimuovere ed è estremamente frustrante vederlo lì incollato al tessuto. Prima di rassegnarsi all’idea di dover buttare il proprio capo d’abbigliamento, ecco 5 modi efficaci per togliere la gomma da masticare dai vestiti.

Il cubetto di ghiaccio o il freezer per togliere la gomma

Uno dei validi alleati per la rimozione delle gomme da masticare è il freddo. Il gelo favorisce infatti l’essiccazione del materiale di cui è fatto il chewing gum. Bisogna mettere un cubetto di ghiaccio, protetto da un sacchetto di plastica, sulla parte interessata in modo che la cicca possa staccarsi con facilità una volta che diventa dura e non più appiccicosa.

Lo stesso risultato si ottiene anche mettendo il capo in freezer, opportunamente protetto da un sacchetto, ma facendo in modo che la gomma rimanga ben distanziata dalla plastica. Il capo dovrà restare a bassa temperatura almeno per un paio d’ore. Trascorso il tempo necessario si potrà togliere ogni residuo sfregando delicatamente con l’aiuto di un coltello.

Come funziona il trucco della bollitura per i jeans

Se la gomma da masticare si è incollata su dei capi resistenti come i jeans, si può provare con la tecnica della bollitura. Si deve prendere una pentola abbastanza capiente da riempire con acqua per poi immergere la parte del vestito interessata. Tolto l’abito e aspettati i tempi di asciugatura sarà possibile ripetere il trattamento per rimuovere le macchie di gomma restanti, eventualmente anche con l’aiuto di uno spazzolino.

Ferro da stiro, phon e piastra: i metodi del calore

Oltre al gelo, anche il calore è efficace per rimuovere le cicche dai vestiti. Per esempio con un phon si può cercare di ammorbidire il chewing gum per poi raccoglierlo raschiando con un cucchiaino.

Altrimenti si può usare il ferro da stiro posizionando un piccolo pezzo di carta del pane sulla macchia prima di iniziare la stiratura. In questo caso bisogna fare attenzione a selezionare la temperatura media per evitare di rovinare il vestito. Infine si deve attendere il tempo necessario affinché la cicca si sciolga del tutto e resti completamente attaccata alla carta. Stesso procedimento può essere fatto anche con la piastra.

Nastro adesivo per catturare la gomma da masticare

Una tecnica veloce prevede di prendere del nastro adesivo, tagliarne un pezzetto e posizionarlo sopra la gomma da masticare facendolo aderire per bene e occupando solo una piccolissima porzione di stoffa. Strappare energicamente sperando che la gomma si sia completamente incollata al nastro. Altrimenti ripetere nuovamente l’operazione.

Olio e aceto, ma attenzione alle macchie

L’aceto è un aiuto naturale per eliminare le gomme da masticare dai vestiti. Basta riscaldare una tazza con questo liquido senza farla arrivare a ebollizione, immergervi uno spazzolino da denti e strofinare sulla gomma da masticare. Ripetere più volte utilizzando sempre aceto caldo fino a completa rimozione della gomma.

Utile è anche l’olio essenziale di arancio. Si può miscelare qualche goccia in un po’ di acqua tiepida e poi versare sulla gomma da masticare in modo che le sostanze oleose in esso contenute contribuiscano a renderla più malleabile e si riesca così a togliere con più facilità.