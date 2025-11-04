VIDEO
CONSIGLI 04 NOVEMBRE 2025

Castagne tutti gli errori da non fare quando le cucini

Matteo Polimeni

Matteo Polimeni

Editor e videomaker

Editor e videomaker con l’anima da storyteller. Mi muovo tra design, arte e architettura, giocando con la comunicazione.

Con l’arrivo dei primi freddi, le castagne tornano protagoniste. Che siano arrostite sulla padella forata, bollite o usate per preparare dolci, le castagne rappresentano un piccolo rituale stagionale. Ma, come spesso accade in cucina, ottenere un risultato perfetto non è solo questione di fortuna: servono qualche accorgimento e la conoscenza dei giusti passaggi per evitare errori che potrebbero compromettere la resa finale. E se da un lato la tecnica di cottura è fondamentale, dall’altro è interessante scoprire anche i tanti benefici che questo frutto porta con sé.

Guida alle castagne perfette

Preparare delle castagne a regola d’arte è più semplice di quanto sembri, ma ci sono alcuni errori comuni che vale la pena evitare. Il primo passo è la scelta delle castagne: devono essere fresche, integre e pesanti. Un piccolo trucco per verificarlo è immergerle in acqua — quelle che galleggiano vanno scartate, perché spesso sono secche o danneggiate.

Prima della cottura, non dimenticare di incidere la buccia con un taglio a croce o lungo il lato bombato. È un gesto semplice ma indispensabile per evitare che le castagne “esplodano” in forno o sulla padella, a causa del vapore che si accumula all’interno.

Un altro errore da non commettere riguarda la temperatura di cottura. Che si scelga di farle al forno o sulla brace, è meglio mantenere un fuoco vivace, ma non eccessivo: temperature troppo alte rendono la polpa asciutta e dura. In media, per delle buone caldarroste bastano 25-30 minuti, avendo cura di rigirarle spesso.

Un trucco poco noto ma molto utile è mettere a mollo le castagne per qualche ora prima della cottura. Questo le rende più morbide e facilita la sbucciatura. E, parlando di buccia, meglio sbucciare le castange quando sono ancora calde: una volta fredde, la pellicina interna tende ad attaccarsi rendendo il lavoro molto più complicato.

Infine, c’è un passaggio che fa davvero la differenza: una volta cotte, avvolgere le castagne in un canovaccio pulito per una decina di minuti. Il vapore residuo le ammorbidisce e permette di rimuovere facilmente anche la buccia più ostinata. Con questi piccoli accorgimenti, il risultato sarà un piatto dal profumo irresistibile e dal sapore autentico, perfetto da gustare in compagnia.

I benefici delle castagne

Oltre a essere deliziose, le castagne sono un vero concentrato di nutrienti e benessere. Contengono carboidrati complessi, fibre, vitamine del gruppo B (soprattutto la B6) e minerali come potassio, magnesio e fosforo, che aiutano a mantenere alti i livelli di energia e a sostenere il sistema nervoso.

Essendo naturalmente prive di glutine, rappresentano una valida alternativa per chi soffre di celiachia o desidera ridurre il consumo di cereali tradizionali. Inoltre, grazie al contenuto di grassi “buoni” come l’acido oleico e linoleico.

Anche l’apparato digerente ne trae beneficio: le fibre presenti nelle castagne favoriscono il transito intestinale e regalano un prolungato senso di sazietà, rendendole ideali come spuntino energetico per chi è spesso in movimento. Il fosforo, invece, è un alleato della memoria e della concentrazione, mentre l’acido folico le rende adatte anche all’alimentazione in gravidanza.

Infine, non mancano proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dai danni del tempo. Naturalmente, come per ogni alimento, è bene non esagerare: in presenza di particolari condizioni di salute o diete specifiche, è sempre consigliabile chiedere un parere medico.

In poche parole, le castagne non sono solo un piacere d’autunno, ma un piccolo toccasana da gustare con consapevolezza.

