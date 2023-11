Sono sempre di più le persone che scelgono di passare gli anni del pensionamento in città diverse da quelle in cui si è spesa l’intera vita lavorativa. C’è chi preferisce lasciare una grande metropoli per vivere in una cittadina sul mare e al caldo o chi preferisce rifugiarsi in un borgo in montagna. Il fenomeno è in crescita non solo in Italia ma in tutta Europa. Tra le località più attraenti per chi va in pensione ci sono i luoghi che uniscono convenienza, servizi e cultura. L’obiettivo è passare il tempo in un posto rilassante ma anche ricco di stimoli ed esperienze a basso budget.

Dove si vive meglio con la pensione: la lista delle città

Il sito “GoBankingRates” ha consultato degli esperti immobiliari per stilare la classifica delle migliori città europee per i pensionati. Sulla base dell’analisi sono 7 le località migliori:

Valencia in Spagna, le case costano meno rispetto alle altre grandi città del Paese iberico come Madrid e Barcellona e la località offre meravigliose spiagge unite a storia, arte, cultura e architettura;

in Spagna, le case costano meno rispetto alle altre grandi città del Paese iberico come Madrid e Barcellona e la località offre meravigliose spiagge unite a storia, arte, cultura e architettura; Lisbona in Portogallo con il suo clima soleggiato, l’affaccio sull’oceano e i pittoreschi e storici quartieri che ospitano moderni locali, accoglienti caffetterie, ristoranti tipici e negozi alla moda;

in Portogallo con il suo clima soleggiato, l’affaccio sull’oceano e i pittoreschi e storici quartieri che ospitano moderni locali, accoglienti caffetterie, ristoranti tipici e negozi alla moda; Lecce in Italia con il suo ritmo rilassato e gli alloggi a prezzi accessibili consente ai pensionati di abbracciare pienamente la cultura pugliese e di immergersi nella storia esplorando le rovine romane e le chiese medievali della città;

in Italia con il suo ritmo rilassato e gli alloggi a prezzi accessibili consente ai pensionati di abbracciare pienamente la cultura pugliese e di immergersi nella storia esplorando le rovine romane e le chiese medievali della città; Parma in Italia è perfetta per gli amanti del vino e della buona cucina. Conosciuta in tutto il mondo per il parmigiano e il prosciutto, è una città estremamente interessante anche dal punto di vista culturale tra ville e chiese storiche e gallerie d’arte;

in Italia è perfetta per gli amanti del vino e della buona cucina. Conosciuta in tutto il mondo per il parmigiano e il prosciutto, è una città estremamente interessante anche dal punto di vista culturale tra ville e chiese storiche e gallerie d’arte; Budapest in Ungheria fonde la grandezza del vecchio mondo con l’energia cosmopolita;

in Ungheria fonde la grandezza del vecchio mondo con l’energia cosmopolita; Porto in Portogallo permette di gustare pesce fresco a prezzo contenuto, assistere ai numerosi festival di strada e godersi la vita a un ritmo lento e rilassato;

in Portogallo permette di gustare pesce fresco a prezzo contenuto, assistere ai numerosi festival di strada e godersi la vita a un ritmo lento e rilassato; Cracovia in Polonia affascina gli appassionati di storia con le sue maestose chiese e il più grande centro storico medievale d’Europa

L’italiana in classifica: Lecce è il paradiso dei pensionati

Entrando nel dettaglio della località italiana in classifica, perché Lecce è il paradiso dei pensionati? Sul sito di GoBankingRates si legge che la città pugliese, oltre ai prezzi economici, al cibo e all’arte, è meravigliosa perché offre uno stile di vita tranquillo, diversi servizi e, soprattutto, ha una comunità locale accogliente che contribuisce a rendere semplice la creazione di nuovi rapporti di amicizia. Spesso indicata come la Firenze del Sud” grazie alla sua splendida architettura baricca, Lecce è anche vicina ad alcune tra le più belle spiagge d’Italia.

Come vivere bene con la pensione: la guida al risparmio

Uno dei principali aspetti che ricerca chi va in pensione è la possibilità di risparmiare. Ma come fare? Per prima cosa, si dovrebbe riorganizzare il proprio stile di vita puntando a un ridimensionamento come può essere il trasferimento in una città più piccola ed economica o l’acquisto di abiti a basso costo.

Altro consiglio è valutare i contratti di luce, gas, telefono e scegliere i più convenienti oltre che informarsi sui metodi, per esempio, per risparmiare sul riscaldamento. Con il mercato libero i contratti sono vari e diversificati, sarebbe quindi utile consultare tutte le opzioni per individuare qual è quella più adatta e meno cara rispetto al proprio stile di vita.

Anche stabilire limiti agli aiuti e ai regali ai nipoti è un modo per evitare di spendere in eccesso i propri risparmi, ma un altro suggerimento è quello di vendere le cose che non servono o non si usano più. Se, durante la vita lavorativa, si era costretti a mangiare spesso fuori per la pausa pranzo o cene di lavoro, in pensione si ha più tempo per cucinare, altra attività che consente un notevole risparmio.

Infine, il capitolo mobilità e turismo. Mantenere un’auto significa farsi carico di svariati costi tra carburante, bollo e assicurazione. Se si è solo in due in casa, entrambi pensionati, valutate se tenere una sola macchina al posto di due. Per quanto riguarda le vacanze, un’ottima soluzione per risparmiare sui biglietti aerei e sugli hotel è partire in bassa stagione, per esempio in primavera o in autunno.