Non solo bellissima, ma anche un vero e proprio simbolo della commedia anni ’70 e ’80: Eleonora Giorgi ha segnato un’epoca, recitando al fianco dei principali attori nostrani e in pellicole che, a distanza di svariati decenni, sono ancora ricordate e frequentemente riprogrammate dai vari canali televisivi.

Fra le tante aspiranti attrici di quegli anni, Eleonora Giorgi è stata la più semplice, ma anche la più appassionata risposta a ciò che si cercava, in grado di creare un vero e proprio personaggio che ha stregato per almeno dieci anni il nostro cinema.

Dopo i successi e i consensi di quegli anni, l’attrice ha continuato a lavorare, anche se gli anni d’oro non sono mai stati replicati. Oggi la vediamo spesso ospite in programmi tv, sempre con la stessa verve che ha caratterizzato l’intera carriera.

Che origini e quanti anni ha Eleonora Giorgi oggi

Di padre italiano (di origini inglesi) e madre ungherese, sorella dell’attrice Beatrice Giorgi e del conduttore Lamberto Giorgi, Eleonora nasce a Roma il 21 ottobre 1953.

È ancora una studentessa d’arte, in procinto di sostenere l’esame di ammissione all’Istituto Centrale per il Restauro, quando viene notata per il suo volto etereo dal produttore Tonino Cervi. Dopo aver partecipato a uno spot pubblicitario e l’apparizione nel film “Roma” di Federico Fellini (1972), la carriera di Eleonora Giorgi è pronta per spiccare il volo.

I film più famosi di Eleonora Giorgi, la famosa attrice e regista

Il primo vero film che le viene proposto è “Storia di una monaca di clausura” di Domenico Paolella (1973). Per il provino Eleonora Giorgi deve indossare l’abito di scena che Charlotte Rampling aveva in “Addio fratello crudele”, poco adatto per le forme dell’allora 18enne Eleonora. Nonostante ciò, supera brillantemente il provino e si trova a recitare al fianco di Catherine Spaak, Umberto Orsini, Tino Carraro e Giuliana Calandra, diventando protagonista della pellicola.

Nel 1980 incontra Renato Pozzetto nell’esilarante film “Mia moglie è una strega”, diretto da Castellano e Pipolo. In quell’anno, la pellicola è tra le più viste al cinema dagli italiani.

Sempre negli anni ’80 arrivano altri film che accrescono ulteriormente la popolarità di Eleonora Giorgi, come “Nudo di donna” per la regia di Nino Manfredi, “Borotalco” di Carlo Verdone e “Sapore di mare 2” per la regia di Bruno Cortini.

Chi è il marito di Eleonora Giorgi: la vita sentimentale dell’attrice

Nel 1979 Eleonora Giorgi sposa l’editore Angelo Rizzoli. Eleonora ha raccontato di averlo incontrato in un periodo particolarmente buio della sua vita legato alla dipendenza da droga e che, grazie a Rizzoli, è riuscita a riprendersi. Dalla loro unione, nel marzo 1980 nasce il figlio Andrea. I due divorzieranno nel 1984, in seguito allo scandalo P2 che porta all’arresto di Rizzoli.

Dopo la separazione si lega sentimentalmente all’attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di “Sapore di mare 2” (sequel del fortunato film con Marina Suma), sposato nel 1993. Due anni prima nasce il secondo figlio, Paolo Ciavarro. La coppia divorzia nel 1996.

Subito dopo nella vita di Eleonora entra il romanziere Andrea De Carlo, con il quale intrattiene una relazione sentimentale durata fino al 2007, seppur senza sposarsi.

Quanti figli ha Eleonora Giorgi, chi sono e come si chiamano

Eleonora Giorgi ha due figli. Dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli, il 12 marzo 1980 nasce Andrea Rizzoli. Andrea non ha seguito le orme della madre e ha una vita piuttosto riservata. Ha sposato Alice Bellagamba, attrice ed ex ballerina di Amici.

Il 22 ottobre 1991 nasce Paolo Ciavarro, figlio del secondo marito Massimo, sposato solo due anni più tardi. Il giovane sta seguendo le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo e sono già innumerevoli le sue apparizioni televisive tra reality e conduzioni di format.

La malattia di Eleonora Giorgi: di cosa soffre l’attrice

Eleonora Giorgi soffre di artrite reumatoide, come lei stessa ha affermato in alcune interviste. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni e anche gli altri organi, ereditato dal nonno e dal padre.

Eleonora ha raccontato di fare i conti con questa patologia da quando aveva 37 anni, momento in cui ha iniziato a sentire i primissimi i dolori alle mani e alla base delle articolazioni.

Di cosa si occupa Eleonora Giorgi oggi e che lavoro fa

Oggi l’attrice e regista è single e combatte per tornare a essere protagonista. Ha dichiarato di aver scritto un film durante la pandemia (che le piacerebbe dirigere e interpretare), che sta trasformando in un libro dal titolo “Lockdown love story”, una storia d’amore tra una ultrasessantenne e un musicista venticinquenne.