Nella puntata del 23 gennaio 2024 c’è stato un ingresso a sorpresa nella casa del Grande Fratello: è entrato l’excampione di judo Giovanni Maddaloni. L’atleta è rimasto poco, giusto il tempo di far una sorpresa al figlio Marco che è tra i concorrenti del reality. I due sono molto legati ed è stato proprio il padre a trasmettere al pluricampione d’Italia la passione per le arti marziali.

Marco Maddaloni ha raccontato di non aver parlato per un anno con Giovanni a causa della decisione di quest’ultimo di iniziare una nuova relazione con un’altra persona. Grazie all’intervento della sorella Laura, anche lei volto noto della TV, padre e figlio sono riusciti a superare le tensioni e a riallacciare un rapporto pieno di stima e affetto.

Chi è il papà di Marco Maddaloni del Grande Fratello

Giovanni Maddaloni è nato a Napoli il 13 settembre del 1956 ed è diventato campione regionale di judo nel 1978 insieme alla sua squadra. Pochi anni dopo ha cominciato l’attività di allenatore trasmettendo la sua passione per il judo anche ai tre figli: Pino, Laura e Marco.

Conosciuto anche con il nome di O’ Maé è stato, appunto anche lui, un fuoriclasse di judo. È sposato con Caterina Iuliano con la quale è riuscito a superare una crisi nel 2005 a causa di una relazione extraconiugale. Dai tre figli ha avuto ben otto nipoti.

La carriera da judoka e allenatore di Giovanni Maddaloni

Giovanni Maddaloni è stato un grande atleta e ha partecipato alle finali dei campionati italiani negli anni 1979 e 1980 classificandosi al 7° posto nel 1979 e al 6° nel 1980.

Dal 1988 è insegnante e direttore tecnico della società Star Judo Club di Napoli, a Scampia, dove oltre a far crescere talenti sportivi, si occupa di progetti sociali a favore della riqualificazione e del recupero dei giovani del quartiere campano.

Nel corso della sua carriera ha portato numerosi atleti sul podio, in campo nazionale ed europeo, dalle classi giovanili a quelle senior, oltre ad aver allenato anche i suoi figli, tutti diventati campioni di judo.

Quanti figli ha Giovanni Maddaloni: il rapporto con Marco

Come detto, Giovanni ha tre figli, ognuno di loro pluripremiato nel judo. Pino Maddaloni ha vinto l’oro olimpico a Sydney nel 2000, due medaglie d’oro negli Europei e un oro ai Giochi del Mediterraneo.

Laura Maddaloni, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e moglie dell’ex pugile Clemente Russo, ha ottenuto 8 medaglie d’oro ai campionati italiani. Marco è pluricampione d’Italia e Campione Assoluto nel 2002.

Nel Casa del Grande Fratello Giovanni ha chiesto scusa al figlio per gli errori fatti in passato, riferendosi al periodo in cui si era separato dalla madre dell’atleta per avviare un’altra relazione. Padre e figlio non si sono parlati per circa un anno fino a quando la sorella Laura non è intervenuta per mettere pace tra i due.

Marco, dal canto suo, ha smentito il padre affermando di essere diventato quello che è oggi proprio grazie a lui. In un post del 2022 il campione, in occasione della Festa del Papà, aveva scritto: “Tantissimi auguri a me, ma soprattutto a te, perché prima di essere padre, mi sento e sentirò sempre un figlio fortunato”.