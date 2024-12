La saga di Harry Potter è un fenomeno che non smette di arrestarsi e unisce un pubblico composto da diverse generazioni. Sia i libri che i film al cinema hanno fatto il pieno di consensi tanto che si è arrivati alla produzione di una serie Tv. Ma come per tutto ciò che diventa un cult, non possono mancare le polemiche. In questo caso a far storcere il naso a molti è stata la scelta dell’attore che dovrebbe interpretare il ruolo del professore Severus Piton.

Polemica sull’attore della nuova serie tv su Harry Potter

La HBO avrebbe scelto Paapa Essiedu per il personaggio a cui ha dato il volto al cinema il compianto e indimenticabile Alan Rickman, morto otto anni fa. Ma cos’ha che non va questo meraviglioso attore? Per i fan che criticano la decisione sui casting, il problema è il colore della pelle ovvero che Paapa Essiedu è nero.

La HBO avrebbe adottato il color blind casting, una pratica usata in molti altri casi come per il film d’animazione “La Sirenetta” o per “Bridgerton” che prevede la selezione di attori e attrici senza prendere in considerazione l’etnia. È un processo che si basa dunque esclusivamente sulle abilità e il talento del professionista, piuttosto che sull’apparenza fisica con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale.

Per chi polemizza contro Paapa Essiedu c’è il fatto che la descrizione letteraria di Piton, che secondo quanto scritto da Rowling nei libri, è un uomo alto e magro, dalla pelle giallognola, il naso lungo e adunco, i capelli lunghi, neri, lisci e unti. Perciò la scelta di affidare la parte a un attore con la pelle nera viene considerata l’ennesima forzatura che le case produttrici di film e serie tv fanno nei casting di adattamenti da opere della letteratura, in nome della cosiddetta “cancel culture” o del sentimento “woke”.

Le stesse critiche sono state fatte sulla scelta di far interpretare all’attrice di colore Halle Bailey il personaggio di Ariel nella Sirenetta e a Golda Rosheuvel quello della Regina inglese Carlotta, quindi una sovrana dalla pelle nera nell’Inghilterra tra la fine dell’età georgiana e l’inizio di quella vittoriana.

Chi è Paapa Essiedu, l’attore che interpreterà Severus Piton

Tornando a Paapa Essiedu, in realtà il curriulum di questo giovane attore non è affatto male. Nato a Londra l’11 gugno 1990 ha lavorato molto in teatro recitando sui più importanti palcoscenici di Londra. È stato l’Amleto shakespeariano e poi Edmund nel Re Lear, ruoli che gli sono valsi l’Ian Charleson Award nel 2016.

In Tv è stato nel cast di diverse sere come Gangs of London e I May Destroy You, per quest’ultima ha ottenuto una candidatura sia ai Bafta che agli Emmy come miglior attore televisivo e come miglior attore non protagonista in una mini serie.

Al cinema è presente in Assassinio sull’Orient Express, Men, Genie e The Outrun. Quindi, basando la valutazione solo sulle precedenti prove attoriali, non si può di certo dire che non sia più che adeguato a ricoprire il ruolo di Piton.

Le differenze tra gli attori del film e i personaggi dei libri

Se si confrontano anche i film cinematografici sulla saga e i libri, le differenze sono presenti anche lì. A partire dal personaggio di Harry Potter che nei romanzi è descritto con gli occhi verdi e nella pellicola l’attore Daniel Radcliffe li ha blu chiaro. Ronald Weasley è descritto nei libri come alto e dinoccolato con un lungo naso appuntito e lentiggini rosse. Un po’ diverso da Ruper Grint che gli dà il volto sul grande schermo.

Hermione dovrebbe avere capelli castani folti e crespi e denti sporgenti. Invece, Emma Watson sfoggia capelli biondi e quasi sempre in piega, con onde ordinate, e i suoi denti sembrano perfetti. Neville Paciock sarebbe dovuto essere basso e grassoccio con una faccia rotonda e capelli biondi. Nel film Matthew Lewis, a parte i capelli castani, comincia con l’essere molto simile al ragazzotto delle pagine, ma crescendo diventa un ragazzo snello e prestante, un po’ difficile da paragonare a quello dei libri.