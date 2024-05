Deriva dalla parola araba “anbar”, che anticamente in Medioriente definiva l’ambra grigia, una particolare sostanza odorosa secreta dall’intestino dei capodogli, impiegata nella composizione dei profumi.

Con la sua diffusione in Europa, il termine iniziò ad essere utilizzato per indicare tutti i circa 80 tipi di resina fossile conosciuti, soppiantando il greco “elektron”, ad essi attribuito per la loro proprietà di caricarsi di elettricità quando strofinati.

Non è un caso che, dopo la scoperta dell’atomo, questa parola greca sia stata utilizzata per definire gli elettroni.

Il composto organico dell’ambra veniva prodotto da una conifera ormai estinta, il “pinus succinifera” e, solidificandosi, inglobava resti vegetali, di funghi o di piccoli animali. Ha la caratteristica di essere traslucida ed il suo colore varia dal giallo chiaro al rossiccio-bruno.

Ne esistono anche delle tipologie verdi o blu, che sono state rinvenute a Santo Domingo e sull’isola di Giava.

Il termine assurse a nome proprio esclusivamente femminile a partire dal Medioevo, quando entrò in uso per augurare alle neonate un futuro luminoso e prezioso, proprio come l’ambra.

Storicamente, non si è mai particolarmente diffuso in Italia, ma sta vivendo un trend di crescita nell’ultimo ventennio.

Quando è l’onomastico

Non essendoci Sante o Beate che lo abbiano portato, Ambra è un nome adespota: l’onomastico, quindi, può essere celebrato l’1 novembre, nel giorno di Ognissanti.

Personalità di Ambra

Chi porta questo nome sa farsi rispettare e riesce ad imporre le sue idee senza difficoltà. È comunicativa e socievole e mette sempre al primo posto l’amicizia ed il benessere della sua famiglia.

Vive con il piede pigiato sull’acceleratore e non manca di farsi notare dal prossimo, cercando di essere un buon esempio per i suoi cari. Ambra è un’acuta osservatrice e non si ferma alla prima impressione.

Quando conosce qualcuno infatti, non si lancia in giudizi affrettati, ma rimane guardinga finché non è certa di potersi fidare di chi ha davanti. Chi conquista la sua fiducia, però, potrà sempre contare su di lei.

Sa fare autocritica ed imparare dai propri errori. Il suo lato oscuro è rappresentato dall’estrema necessità di raggiungere un equilibrio emotivo, che la porta a diventare aggressiva e tagliente se viene tradita o se ritiene di non essere amata come merita.

Che lavoro farà Ambra

Viste le sue doti comunicative ed indagatrici, potrà trovare soddisfazione in professioni come il giornalismo o le pubbliche relazioni. Il suo spirito altruistico potrebbe invece portarla ad intraprendere una carriera in campo sociale o nella medicina.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Ambra è il Sagittario, intelligente e leale. Il colore portafortuna è il giallo, sinonimo di gioia di vivere.

La pietra talismano è il topazio, mentre il metallo è l’argento. Il numero portafortuna è il 5, simbolo di luce. e l’animale totem è la tigre.