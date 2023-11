Il nome Claudia ha origine dal cognomen romano “Claudius”, che a sua volta deriva da “claudus” (persona che zoppica, zoppo).

Nell’antica Roma il cognomen era il terzo nome di un cittadino, una sorta di soprannome. Secondo altre fonti, Claudia ha origine dal sabino Clausus (“misterioso”).

Un po’ di Storia

Claudia ci riporta alla Gens Claudia, discendenza di imperatori che nella Roma antica si facevano carico della sorte di un enorme impero.

A quei tempi il nome era diffuso fra le famiglie nobili: alcune delle donne che lo portavano divennero famose per la loro intelligenza e la loro bellezza.

Il nome è presente anche nel Nuovo Testamento: una Claudia è citata da Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo.

Tuttavia, nonostante la presenza biblica il nome non si diffuse in ambienti cristiani prima del XVI secolo.

Durante il medioevo, Claudia venne trasformato prima in Claudiaus e poi in Clodius, conservando la popolarità nobiliare.

In Italia, il nome si diffuse grazie alla figura di Claudia de’ Medici (1604 – 1648), moglie dell’imperatore Ferdinando II d’Asburgo e governatrice del Tirolo.

Quando è l’onomastico?

Claudia può essere celebrata il 20 marzo, in onore di Santa Claudia martire.

Non è tutto: San Claudio martire viene festeggiato il 18 febbraio mentre il 7 luglio si ricorda San Claudio di Besançon.

Caratteristiche di Claudia

Ci sono diverse ragioni per cui scegliere il nome Claudia. Chi si chiama così è destinata ad avere una personalità forte.

Caratterizzata da grande equilibrio e saggezza, Claudia non si arrende mai e cerca sempre una soluzione di fronte ai problemi che le si presentano davanti.

Carismatica e perseverante, ha un approccio autorevole verso la vita. Quando vuole bene a qualcuno lo fa senza riserve, mettendolo al primo posto.

Ama stare in compagnia e conoscere nuove persone, anche se poi ha bisogno di spazi tutti suoi in cui rifugiarsi per ricaricare le energie.

Claudia è intelligente e solare, dall’animo sì dolce ma allo stesso tempo inflessibile. È una combattente, fedele ai propri principi e valori e costantemente in cerca di nuove sfide.

È un’accentratrice, per suo naturale fascino: senza dubbio chi conosce Claudia resta affascinato dal suo mondo di grandi sogni.

Cosa dicono le stelle

L’animale portafortuna di Claudia è la giraffa. Le pietre di buon auspicio sono ben 5: l’ametista, l’ametrino, la morganite, la tanzanite e la lepidolite.

Il numero legato al nome è l’1. Il metallo correlato è il rame. Il colore è l’arancio, caldo, positivo e avvolgente. Segno zodiacale? Il Cancro.