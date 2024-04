Il nome Davide deriva dal termine ebraico Dawid, che a sua volta affonda le radici nella parola Dwd (“amato”). Per estensione Davide significa “amato da Dio”.

Quando è l’onomastico

L’onomastico viene festeggiato generalmente il 29 dicembre, giorno dedicato alla celebrazione di Re Davide, secondo sovrano di Israele e protagonista di numerose vicende del Vecchio Testamento (compresa la vittoria gloriosa contro il gigante Golia).

Davide e Golia

La storia di Davide e Golia si svolge attorno al 1000 a.C. e ha come sfondo la guerra fra i Filistei e il popolo di Israele guidato da Re Saul. Davide è un giovane pastorello. Un giorno suo padre gli dice di recarsi all’accampamento per portare da mangiare ai suoi fratelli, impegnati nella battaglia.

Tra i guerrieri filistei a minacciare gli israeliti c’è anche il gigante Golia, che nessuno osa sfidare. Davide invece decide di affrontarlo senza timore, confidando nell’aiuto di Dio. Golia si meraviglia quando vede avvicinarsi il pastore.

Il giovane prende uno dei cinque ciottoli raccolti nel fiume e con la fionda colpisce in fronte il gigante, facendolo stramazzare al suolo senza vita. A quel punto Davide gli balza sopra e gli taglia la testa con la spada, mettendo in fuga i Filistei.

Personalità di Davide

Davide mantiene sempre la parola data. Detesta la pigrizia. È super attento ai dettagli ed è ipercritico, ogni cosa che fa deve essere perfetta. Socievole per natura, non ha problemi a stringere amicizie nuove e a rapportarsi con chi non conosce

Si adatta con estrema facilità anche alle situazioni più complicate. È un ottimo ascoltatore e non si tira mai indietro nel dare la propria opinione, anche quando non è richiesta. Davide sa essere un punto di riferimento importante per i propri affetti, è ambizioso e si lancia di continuo in sfide nuove, a volte anche ardue.

I suoi pregi più degni di nota sono l’entusiasmo, l’ottimismo, l’empatia e la diplomazia. Davide è in grado di trovare sempre le parole giuste.

Un difetto? A volte pecca di idealismo, abbandonando con facilità la realtà per il sogno. È nei sentimenti che Davide dà il meglio di sé, attento al benessere dei propri cari. In amore invece è possessivo e geloso e non perdona i tradimenti.

Che professione farà Davide

Grazie alle sue abilità oratorie e alla capacità di sognare in grande, Davide potrà trovare soddisfazione senza problemi nella carriera diplomatica e in quella politica. Sì anche a tutti gli ambienti lavorativi che contemplano il rapporto con il pubblico e con la clientela.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato di Davide è il 4, che rappresenta la concretezza e la costruttività. I colori legati al nome sono due: il blu e il verde, simbolo di indipendenza, libertà e di caparbietà.

Anche le pietre preziose amuleto sono due: il diamante e l’opale, evocante gioia, salute e diplomazia. Il metallo associato è l’oro. L’animale totem è la tigre. Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità e al carattere di Davide? È quello dell’Ariete.