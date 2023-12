Il nome Lisa è una variante di Elisa o Elisabetta, con cui condivide la stessa radice ebraica (El, “Dio” e sheba “sette”, numero della perfezione, o El e shabat, “sabato”).

Il significato del nome può essere quindi tradotto come “Dio è perfezione” o “Dio è salute e riposo”.

Quando si festeggia

L’onomastico di Lisa può essere celebrato il 5 settembre, in onore di Santa Elisabetta, o il 26 luglio nel giorno dedicato a Santa Elisa.

Un po’ di Storia

Lisa è stato il nome di una delle donne più famose di sempre. Stiamo parlando di Lisa Gherardini, nobildonna che prestò l’enigmatico sorriso a Leonardo da Vinci per il ritratto della “Monna” Lisa (diminutivo di “Madonna”, derivante dalla parola latina “Mea domina” ovvero “mia signora”).

Il dipinto venne realizzato ad olio su tavola di pioppo. Datato tra il 1503 e il 1506, misura “appena” 77 × 53 cm.

Lisa Gherardini era la moglie di Francesco del Giocondo (da cui “Gioconda”) che Leonardo al tempo frequentava poiché abitava in una casa dell’Arte dei Mercatanti in via de’ Gondi, di proprietà proprio di un ramo della famiglia Gherardini.

Perché il quadro oggi si trova in Francia? Fu lo stesso Leonardo a portarlo oltralpe nel 1516. Ancora adesso non si sa con precisione se il “genio” lo regalò a Re Francesco I in segno di riconoscenza per il soggiorno offerto o se lo vendette assieme ad altre sue opere.

Di certo il dipinto fu spostato nel 1685 a Versailles e poi dopo la Rivoluzione francese al Museo del Louvre, dov’è tuttora conservato.

Fu affisso nel 1800 nella camera da letto di Napoleone Bonaparte per volere dello stesso del celebre imperatore, per poi fare quattro anni più tardi ritorno al Museo.

Caratteristiche di Lisa

Seria, rigorosa e autoritaria, Lisa è un’amica saggia, leale e disinteressata. Il suo pregio migliore? Senza dubbio è l’altruismo, che la porta a dedicarsi alle persone a cui tiene in modo attento e sincero.

Lisa ama sognare ad occhi aperti e vive ogni aspetto della vita con stupore e incanto. Ha un grande cuore e chi ha la fortuna di esserle amico può sempre contare sul suo aiuto.

In pubblico ama parlare, discutere, esporsi senza riserve. Anzi, proprio non riesce a non dire la sua opinione, a costo di suscitare antipatie e dissensi.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale associato al nome è “Pesci“. Il colore di Lisa è il giallo, legato alla solarità, all’ottimismo e all’apertura mentale.

Le pietre preziose correlate sono ben 3: l’opale di fuoco, la calcite arancione e il topazio. Il numero fortunato è il 9, mentre l’animale portafortuna è la donnola.