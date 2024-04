Il nome ha origini greche ed è strettamente legato ad Artemide (poi Diana), dea greca della caccia, della luna e della natura selvaggia. Delia deriva dal termine ellenico Delos, che significa luminoso, brillante.

Una curiosità: Artemide veniva spesso chiamata Delia perché era nata sull’isola di Delo, luogo considerato sacro. Il nome Delia è diffuso in molti paesi del mondo: è popolare in Italia, ma anche in altre parti d’Europa e in alcune comunità dell’America Latina.

Quando è l’onomastico

Non esistono ufficialmente sante chiamate Delia. Quindi, l’onomastico si può festeggiare il 1° novembre, festa di Ognissanti. Alcune fonti riferiscono di due possibili date in ricordo di religiose martiri: il 27 ottobre e il 24 aprile.

Un po’ di mitologia

Artemide è una divinità greca, dea della caccia, degli animali selvatici, della foresta e del tiro con l’arco. È anche la dea delle iniziazioni femminili e della luna, protettrice della verginità.

È figlia di Zeus e Latona e sorella gemella di Apollo. Assieme ad Atena ed Estia, era una dea vergine, armata di archi e frecce d’oro. Viveva nei boschi assieme ai suoi affidabili cani da caccia e con uno stuolo di belle ninfe. Fu associata dai Romani a Diana, gli Etruschi invece la veneravano col nome di Artume.

Personalità di Delia

Delia è affascinante, luminosa e creativa. È sensibile e gentile, con una profonda connessione con la spiritualità e la natura e la sua personalità riflette quella della dea Artemide.

Imprevedibile a causa dei suoi numerosi sbalzi d’umore, è a tratti capricciosa. Va detto però che sa anche farsi perdonare: il suo lato peculiare di donna-bambina, aggiunto alla spontaneità e all’ingenuità, la rende assai divertente e simpatica.

Di certo Delia ha una personalità forte e decisa. È dispettosa e riesce sempre ad ottenere quello che desidera, tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Ha bisogno di sentirsi accudita, ma allo stesso tempo ha la tendenza ad essere individualista.

Che lavoro farà Delia

Colei che porta questo nome aspira a diventare una donna indipendente e forte.

Delia vuole riuscire da sola nella vita, senza avere debiti con nessuno. La sua ambizione l’aiuterà a distinguersi in ogni ambiente professionale. Sì ai mestieri legati alla creatività, all’arte, allo spettacolo e alla bellezza.

Cosa dicono le stelle

Il numero fortunato è il 7. Il colore associato al nome è il blu, che ben rappresenta la personalità di Delia: è indicatore infatti della sua innata delicatezza e riflette la sincerità dei sentimenti e la nobiltà delle intenzioni.

Le pietre preziose amuleto sono due: lo zaffiro e la marcasite (che promuove la creatività e l’ispirazione e sprona a lottare per i propri sogni). Il metallo correlato è l’oro e l’animale totem il cane.

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità di Delia è quello dell’Aquario: i nati sotto questo segno danno grande importanza al successo e si impegnano con tenacia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.