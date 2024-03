Il nome deriva dal latino “Eugenius”, che a sua volta arriva dal greco “Ευγένιος”. Il termine può essere interpretato come “ben nato” oppure “di stirpe nobile”. In Grecia il nome era associato alla nobiltà e all’aristocrazia. Era usato come titolo onorifico per i membri delle famiglie più influenti e importanti.

Ma non solo nome proprio: Ευγένιος era utilizzato anche come un aggettivo, per descrivere un soggetto di alto rango o di nobile nascita. Nel corso del tempo, il nome Eugenio ha acquisito significati ulteriori, come ad esempio “buono”, “generoso”, “amabile” e “coraggioso“.

Non era molto comune nell’Europa occidentale durante il Medioevo, si diffuse più tardi grazie alla celebrità del Principe Eugenio di Savoia.

Quando è l’onomastico

L’onomastico si celebra il 17 Novembre, in onore di Sant’Eugenio da Firenze.

Personalità di Eugenio

Riflessivo e calmo, Eugenio osserva il mondo sempre con occhio critico e pignolo. Non molla mai la presa ed è nato per tenere salde le redini di tutto. È intelligente e amante della conoscenza e del sapere, interloquire con lui è un vero piacere.

Eugenio è affascinante, simpatico, elegante e delicato. Ama il bello e piacere. Gli basta un sorriso per conquistare tutti, in ogni occasione. A volte, proprio per questo, può pavoneggiarsi e peccare di vanità e di presunzione.

Di certo è un ottimo amico, il confidente ideale su cui tutti vorrebbero poter contare. In amore è umorale, ballerino, piuttosto instabile: dove lo si lascia non lo si trova. Il meglio di sé lo dà sul lavoro e negli affari, dove desidera primeggiare e vincere.

Che lavoro farà Eugenio

Chi porta questo nome potrà avere successo nell’ambito sportivo e in quello economico e finanziario. Non c’è dubbio: numeri e attività fisica sono nelle corde di Eugenio.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità di Eugenio è quello dei Gemelli. I nati sotto questo segno sono noti per apertura mentale e forte capacità di comunicazione. Vengono descritti solitamente come furbi, svegli e dalla doppia personalità.

In realtà non è così, sono semplicemente più suscettibili e lunatici di altri. Il numero fortunato associato ad Eugenio è il 3, che la tradizione cristiana vuole perfetto. Il colore correlato al nome è il blu. La pietra preziosa ed amuleto è lo zaffiro.

Il metallo è l’argento, mentre il suo animale totem è il panda.

Curiosità

Nella cultura ebraica Eugenio è la traslitterazione di Eizik, che significa “ridere”. Per tradizione biblica, questo nome è stato dato a Isaac (il figlio di Abramo e Sarah) perché i suoi genitori hanno “riso” quando Dio ha annunciato loro del concepimento.