Il nome Franca ha radici antichissime ed è stato usato nei secoli da culture diverse. Ha origini germaniche e significa letteralmente “libera”. Emerse nell’Europa medievale, quando molte persone vennero liberate dal regime feudale. All’epoca era assai comune che questo nome venisse dato alle figlie femmine delle classi sociali più alte, come chiaro simbolo di libertà. In Italia, Franca è spesso diminutivo di Francesca.

Quando è l’onomastico

Franca può essere festeggiata il 25 aprile, giorno in cui viene commemorata Santa Franca martire (1172-1218).

Qual è la personalità di Franca

Chi porta questo nome è una persona sincera, schietta e senza mezzi termini. Franca è determinata, matura ed estremamente aperta con gli altri. All’inizio di una conoscenza può apparire riservata e guardinga. Diventa divertente e simpatica nel momento in cui percepisce che chi ha di fronte è meritevole di fiducia. Senza dubbio Franca è una donna riservata e affidabile.

Non ama il pettegolezzo e parlare troppo di sé. Per contro, sa essere un’ottima amica, pronta in ogni istante a dare il consiglio giusto e ad occuparsi di chi ha bisogno. Su di lei si può contare senza se e senza ma. Dall’indole romantica e sognatrice, Franca ama perdersi nella lettura di libri che parlano d’amore. A proposito di sentimenti, è una compagna fedele, premurosa, attenta alle necessità del partner.

Unico neo: è estremamente gelosa ed è capace di vere e proprie scenate se sente odore di bruciato. Più in generale, se nota atteggiamenti poco chiari da parte chi la circonda è capace di perdere le staffe e di mettere da parte la sua calma proverbiale dando invece il benvenuto ad atteggiamenti tutt’altro che pacifici.

Che mestiere farà Franca

Non c’è che dire: Franca darà tutta se stessa in ogni ambito lavorativo. Il suo impegno e la sua innata diligenza si declinano nella capacità di portare a termine tutti i compiti che le vengono affidati. Franca è una garanzia di risultato. Le professioni più adatte a lei sono quelle legate alla creatività, alla comunicazione e al rapporto con l’utenza. I mestieri nel campo umanistico e sociale sono totalmente in linea con la sua personalità. Sì a mansioni che hanno a che fare con scrivanie e scartoffie, arte, diritto, istruzione e salute. Ma non è tutto: Franca potrà eccellere senza problemi anche in professioni legate al commercio e al turismo.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice a Franca è quello dell’Ariete. I nati sotto questo segno sono decisi, dinamici, creativi, pieni di energia, ostinati e passionali. Il colore più adatto a rappresentare l’indole di Franca è il blu, nuance della fedeltà, della verità, dell’intelletto e della serenità emotiva. La pietra preziosa associata al nome è lo zaffiro, simbolo di saggezza, intelligenza, acutezza mentale e ricerca spirituale. Il numero fortunato di Franca è l’8, simboleggiante la ricerca di equilibrio e la capacità di portare a termine i progetti brillantemente. Il metallo correlato è l’argento. L’Animale totem è il leone.