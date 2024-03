Il nome Francesca deriva dal latino medievale “Francisca”, forma femminile di Franciscus (ovvero francese, originario della Francia). Non è tutto: il termine “franco” in latino significa uomo libero. Per estensione, Francesca potrebbe voler dire donna libera.

Quando è l’onomastico

Francesca viene festeggiata solitamente il 9 marzo, in onore di Santa Francesca Romana, fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi e patrona degli automobilisti e delle vedove. Molte persone festeggiano anche il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Personalità di Francesca

Chi porta questo nome è una donna affascinante e gentile. All’inizio riservata e diffidente, Francesca quando apre il cuore lo fa fino in fondo. Ha uno lato emotivo spiccato e un’ipersensibilità che può renderla vulnerabile. Motivo per il quale, di fronte a chi non conosce, ha la tendenza a chiudersi in se stessa per difesa. Questo, va detto, non le impedisce di essere pronta all’ascolto con altruismo sincero.

Alle volte Francesca si ripara nel mondo dei sogni e pecca di idealismo. Per contro è una donna generalmente responsabile e capace di grandi sacrifici per il bene dell’altro.

Che lavoro farà Francesca

Francesca riuscirà senza dubbio nei mestieri che hanno a che fare con il sociale. Sì a professioni legate all’arte, al diritto, alla salute e all’istruzione. Sì anche a lavori che hanno a che fare con commercio e turismo.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta la personalità di Francesca è quello dell’Ariete. I nati sotto questo segno sono determinati, vivaci, generosi con gli altri e con chi è in difficoltà. Come noto, l’Ariete ha un carattere forte e un profondissimo senso di giustizia. Il colore associato al nome è il blu. Da un lato esprime la vulnerabilità emotiva di Francesca dinnanzi agli attacchi esterni, dall’altro stimola l’equilibrio interiore favorendo la propensione al cambiamento (che in genere non appartiene affatto a Francesca).

La pietra preziosa associata è lo zaffiro: foriero di calma, stabilità e serenità, stimola Francesca a lanciare a se stessa nuove sfide, senza il timore dell’ignoto. Il numero correlato al nome è il 4, simbolo di concretezza, senso pratico e capacità di costruire. Il metallo è il ferro. L’animale totem è il gatto, acuto e diffidente per antonomasia.

Perché Santa Francesca è la patrona degli automobilisti?

Santa Francesca Romana, assieme ai Santi Pietro e Paolo, si dice protegga la città di Roma. Sul perché una Santa vissuta fra il 1300 e il 1400 sia stata eletta patrona degli automobilisti si pronunciò Papa Pio XI, colui che nel 1925 la investi di tale patronato.

A motivare la decisione del Pontefice furono due fatti: la presenza accanto a Francesca dell’Angelo custode, che la guidò per tutta la sua vita evitandole le strade pericolose e indicandole la via migliore per portare avanti le opere di carità.

E la miracolosa capacità di Francesca di dislocarsi, ovvero di trovarsi in più luoghi nello stesso momento. Proprio da qui l’idea del capo della Chiesa di rendere la Santa protettrice dei mezzi di trasporto rapidi.