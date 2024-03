Il nome Lorenzo deriva dal cognomen latino Laurentius, portato dagli abitanti dell’antica città laziale di Laurentum. Questa, secondo la tradizione, venne costruita in un luogo dove crescevano molte piante di alloro (laurus, in latino).

Il significato di Lorenzo può essere interpretato in due modi: può voler dire “abitante di Laurentum” oppure “colui che ha il capo coronato d’alloro” (medesimo significato del nome Laura).

Quando è l’onomastico

L’onomastico viene festeggiato il 10 agosto, giorno dedicato a San Lorenzo, martire e patrono di cuochi, pasticcieri, rosticceri, pompieri, librai, bibliotecari e lavoratori del vetro.

Personalità di Lorenzo

Chi porta questo nome si distingue grazie allo spiccato senso dell’umorismo, alla generosità e alla sensibilità. Lorenzo è riservato, ha la tendenza a celare la propria vulnerabilità. È di carattere flessibile e riesce ad adattarsi anche alle situazioni più difficili. Senza dubbio Lorenzo apprezza i complimenti e mettersi in mostra.

Vuole essere un buon esempio per tutti, e questo spesso fa sì che si attiri le gelosie degli altri. Ha una personalità forte e uno spirito combattivo. La sua natura è a doppio senso: da un lato dimostra con chi è in confidenza un animo estremamente comunicativo; dall’altro è introverso, al punto da risultare agli occhi di chi non lo conosce bene diffidente e scostante.

Avere Lorenzo per amico è una vera fortuna: ha un grande senso dell’amicizia, è presente, sa dare ottimi consigli. Persona passionale ed emotiva, in amore è super esigente con il proprio partner. Di certo dà un inestimabile valore alla famiglia.

Che lavoro farà Lorenzo

Lorenzo ha un buon rapporto col denaro e un vero fiuto per gli affari. Questo gli consente di investire in modo intelligente e di appezzare le occasioni che la vita gli presenta. Lorenzo ha fantasia, è creativo e potrà riuscire con successo in tutte quelle professioni legate al mondo dell’arte, dello spettacolo, della comunicazione e della politica.

Cosa dicono le stelle

Il segno della Zodiaco che più di tutti si addice a Lorenzo è quello del Capricorno. I nati sotto questo segno hanno un grande senso di responsabilità e della disciplina. I Capricorno sono leader perfetti, sono sì emotivi, ma anche dotati di una solida capacità di autocontrollo.

Il numero fortunato legato al nome è l’1, simbolo di intraprendenza, coraggio e di leadership. I colori associati a Lorenzo sono due: il verde e il giallo; quest’ultimo riflette la gioia di vivere e il buon umore, la generosità e la saggezza.

Anche le pietre portafortuna sono due: lo smeraldo e l’agata, gemma che rivela vitalità ed energia e che è nota per proteggere contro malocchio e sfortuna. Il metallo di Lorenzo è il mercurio, l’animale guida la tigre.

Perché le stelle cadenti?

Il 10 agosto nel calendario cristiano si ricorda San Lorenzo. Il religioso fu uno dei sette diaconi di Roma, città in cui venne martirizzato nel 258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano nel 257. Le stelle cadenti ricordano proprio i tizzoni ardenti con cui il Santo venne trucidato sulla graticola.