Deriva dall’ebraico “Mattityahu“, parola composta dai termini “matath”, che significa “dono” e “Yah”, cioè “Yahweh”, che vuol dire “Dio”.

Funge da etimo anche per la variante Mattia. La sua forma attuale si base su una prima traslazione in greco, poi latinizzata in “Matthaeus” ed il suo significato può essere tradotto con l’espressione “dono di Dio“.

Estremamente gettonato in Italia fin dall’antichità, rimane ancor oggi saldamente nei primi 10 nomi preferiti dai genitori nel nostro Paese. Per qualche tempo, nel secolo scorso, è arrivato addirittura sul podio, occupando il terzo posto assoluto.

Quando è l’Onomastico

La data preferita per festeggiare chi porta questo nome è il 21 settembre, giorno dedicato all’apostolo ed evangelista San Matteo. Questi, rispondendo istantaneamente all’invito a seguirlo fattogli da Gesù, lasciò senza esitazione il suo incarico di esattore delle tasse a Cafarnao.

Della sua vita si hanno informazioni scarne e contrastanti, ma nonostante venga venerato dalla Chiesa come martire, potrebbe essere morto per cause naturali.

Per la tradizione, però, venne ucciso da un sicario reale sull’altare a colpi di spada tra il 70 ed il 74, mentre celebrava una messa in Etiopia.

La sua colpa era stata quella di aver difeso la scelta di Ifigenia, figlia del defunto re etiope Egippo, di consacrare la sua verginità a Dio, invece che concedersi in moglie allo zio Irtaco.

Personalità di Matteo

Matteo è estremamente generoso ed accondiscendente, soprattutto con le persone a cui tiene. Sempre pronto a fornire il suo aiuto a chi ha bisogno, non si aspetta mai niente in cambio.

Per lui, la parola data ha un valore sacro e per questo non riesce facilmente a perdonare chi lo ha ingannato o ha tradito la sua fiducia. Rifugge i sentimenti negativi come il rancore e la gelosia e crede fortemente nell’amicizia e nell’importanza della famiglia.

Dinamico ed intraprendente, ama viaggiare ed è un lavoratore indefesso, che non si ferma finché non ha raggiunto i suoi obiettivi.

Il suo lato oscuro è rappresentato dal fatto che l’abnegazione che dimostra nel soddisfare in ogni modo le necessità del prossimo, potrebbe portarlo a trascurare troppo se stesso e le sue esigenze.

Che lavoro farà Matteo

Vista la sua grande voglia di conoscere luoghi e popoli di culture diverse, Matteo potrà realizzarsi in professioni legate al settore turistico, oppure al sistema dei trasporti. Avrà successo anche nelle attività commerciali e nella gastronomia, mentre potrà mettere a frutto il suo spiccato altruismo in campo medico o sociale.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le qualità di Matteo è il Leone, dal cuore generoso e leale. Il colore portafortuna è il giallo, simbolo di entusiasmo ed energia.

La pietra talismano legata al nome è il topazio, che simboleggia nobiltà d’animo e di intenti, mentre il metallo è il rame.

Il numero portafortuna è il 7, espressione di speranza e riflessione e l’animale totem è la zebra.