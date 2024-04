Il nome deriva da una pianta chiamata orniello (o orniello spinoso), albero coltivato per i suoi bei fiori dal profumo zuccherino e per la resina dolce e commestibile (la manna) ricavata dalla sua corteccia.

Il termine orniello a sua volta deriva dal latino “ornus”, che vuol dire “olmo”. Quindi, per estensione, Ornella significa “piccolo olmo”.

Com’è nato il nome

Ornella è un nome di origine letteraria: fu creato da Gabriele D’Annunzio per uno dei personaggi della sua tragedia “La figlia di Jorio”. Il Vate lo trasse proprio dal nome dell’albero.

Diffusione del nome

Oltre alla celebrità dell’opera dannunziana, in Italia hanno sicuramente giovato al nome anche la fama della cantante Ornella Vanoni e quella dell’attrice Ornella Muti.

Quando è l’onomastico

Ornella è un nome adespota, non esistono Sante che lo abbiano portato. L’onomastico può essere quindi celebrato il 1º novembre, in occasione della Festa di Ognissanti.

Personalità di Ornella

Colei che porta questo nome è creativa, ha una mentalità aperta ed è sempre pronta a nuove sfide ed esperienze di vita, anche estreme. Ornella ama il confronto e i dibattiti, nei quali tende a voler prevalere. Sostiene le proprie idee con veemenza e decisione, a costo di risultare rigida o antipatica.

In realtà Ornella ha un animo sensibile, è intuitiva e molto introspettiva. A volte può essere insicura e soggetta a sbalzi d’umore, non è raro vederla accendersi come un cerino.

Ha un carattere complesso e difficile da domare. Tuttavia, è una donna di cuore, si spende per gli altri con impegno assoluto e partecipazione.

Su di lei si può contare davvero, conosce profondamente il valore dell’amicizia e della famiglia. È per natura indipendente, ama l’amore ma al tempo stesso fugge dai legami, specialmente da quelli simbiotici o eccessivamente stretti.

I difetti di Ornella? È istintiva, dice sempre quello che pensa e fatica a lasciare andare il passato, condannandosi spesso alla malinconia.

Che professione farà Ornella

Senza dubbio potrà avere successo in tutti quei lavori che contemplano il rapporto con il pubblico o più in generale con l’utenza.

Sì anche a mestieri in cui può ricoprire posizioni di potere in cui poter sfruttare la sua spiccata e innata predisposizione al comando.

Cosa dicono le stelle

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità di Ornella è quello del Cancro. I nati sotto questo segno sono fortemente orientati alla difesa dei propri spazi e sono consci degli innumerevoli “pericoli” del mondo. Per questo sono estremamente legati alla casa, vista come un vero e proprio nido.

I Cancro sanno affrontare gli imprevisti efficacemente. L’ospitalità all’interno del loro mondo è concessa solo a pochi eletti, accuditi però come nessun altro segno è in grado di fare.

Il numero fortunato legato al nome è il 10 mentre il colore ad esso associato è il verde. Pietra preziosa e metallo di Ornella sono il diamante e il rame e l’animale guida l’orso.

Aforisma di Ornella

“Milano è affascinante con la nebbia, è come una bella donna con la veletta.” (Ornella Vanoni).