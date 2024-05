Deriva dal termine greco antico “Sotèr”, che ha dato origine al latino “salvator”, che ha le sue origini nel verbo “salvere”, che significa “essere salvo” o “essere in buona salute”.

Insieme a Maestro e Messia, era uno degli epiteti con cui veniva chiamato Gesù Cristo, il Salvatore per antonomasia, portatore di riscatto e speranza per tutta l’umanità.

Letteralmente, il suo significato si può tradurre con “colui che salva” ed è uno dei nomi più diffusi in Italia e in molti paesi di lingua spagnola, a partire dall’epoca rinascimentale.

Fu in quel periodo, infatti, che molti artisti iniziarono a rappresentare Gesù nelle loro opere come Salvatore del Mondo, contribuendo a rendere popolare questo suo appellativo come nome proprio benaugurante.

A tutt’oggi, resta stabilmente nelle prime cento posizioni della classifica dei preferiti dalle famiglie italiane, soprattutto nel Sud della penisola.

Un esempio eclatante della tradizionale devozione spagnola nei confronti del Salvatore, invece, è lo Stato centramericano di El Salvador, con capitale San Salvador. Ma questo nome è estremamente popolare anche in Messico, Colombia ed Argentina.

Quando è l’onomastico

Generalmente, la data scelta per festeggiare coloro che portano questo nome è il 18 marzo, giorno dedicato a San Salvatore Grionesos da Horta, nato in un paesino catalano nel 1520.

Rimasto orfano, entrò nel convento francescano di Barcellona e assunse il nome di fra’ Salvatore.

Dal 1542 fino alla sua morte, venne trasferito più volte in diversi conventi, svolgendo sempre i lavori più umili e faticosi.

Questo trattamento fu la conseguenza delle invidie dei suoi confratelli, nate quando il frate cominciò a compiere dei miracoli, tanto che i fedeli giungevano da ogni dove per fargli visita e chiedere la sua intercessione.

Venne anche denunciato alla Santa Inquisizione, ma senza conseguenze. Morì di malattia a Cagliari nel 1567, già in odore di santità.

Personalità di Salvatore

Chi porta questo nome non può che essere destinato a dimostrare lealtà e devozione nei confronti del prossimo, a partire dalla propria famiglia e dagli affetti più cari.

Salvatore non lascerà mai nulla di intentato per proteggere le persone che ama e si dimostrerà per loro un vero e proprio porto sicuro. Sarà un lavoratore instancabile, sempre attento e preciso e fungerà da supporto irrinunciabile per il raggiungimento di obiettivi collettivi anche ambiziosi.

Il suo lato oscuro è rappresentato da una certa irascibilità nei confronti di chi percepisce come concreta minaccia ai suoi affetti.

Che lavoro farà Salvatore

La sua indole lo renderà particolarmente propenso ai lavori manuali e di fatica, ma potrà trovare realizzazione anche nell’artigianato e in professioni che implicano dedizione totale ed estrema precisione.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio si adatta alle caratteristiche di Salvatore è l’Acquario, che non teme mai di opporsi agli altri per una buona causa.

Il colore portafortuna è il rosso, caldo, sanguigno ed energico. La pietra talismano è il rubino, mentre il metallo è il ferro.

Il numero fortunato correlato al nome è l’8, simbolo di successo. L’animale totem è il leone.