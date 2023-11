Di origine ebraica, questo nome affonda le sue radici nella tradizione biblica: nell’Antico Testamento era portato dal profeta Samuele. Il significato del nome potrebbe essere interpretato alla lettera come “nome di Dio” o “ascoltato da Dio”.

Samuele evoca forza, coraggio e dedizione, identificando una persona di piglio deciso e determinata a lottare per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Se Samuele vuole ottenere qualcosa si può star certi del fatto che la otterrà, dedicandosi anima e corpo senza risparmiarsi. Non è tutto: Samuele è una persona molto legata alla famiglia, per cui in ogni momento è disposto a buttarsi nel fuoco.

Un po’ di Storia

Del profeta Samuele (1070 a.C. – 980 a.C.) si parla nella Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento cristiano. Appartenente alla tribù israelitica di Efraim, Samuele era figlio di Elkanah e di Anna.

Nelle Sacre Scritture si racconta che la donna era sterile e per questo derisa dall’altra moglie di Elkanah, Peninnah, che aveva già dato al marito due figli.

Un giorno Anna si recò in preghiera presso il tempio di Silo, dove ottenne miracolosamente la grazia di restare incinta. Venne così alla luce Samuele, consacrato al Signore e lasciato a vivere nel tempio sotto l’ala protettiva del sommo sacerdote Eli.

Dopo la morte del religioso Samuele diventò il grande profeta e giudice di Israele, tutt’oggi ricordato e celebrato.

Quando ricade l’onomastico?

Il nostro calendario celebra l’onomastico di Samuele il 20 agosto, data dedicata al profeta.

Ma questo non è l’unico giorno per festeggiare il nome: altre ricorrenze sono il 3 marzo (in onore di Samuele Marzorati, sacerdote e martire a Gondar) e il 16 febbraio (San Samuele, martire con Daniele, Elia, Geremia e Isaia a Cesarea marittima).

Perché scegliere il nome Samuele?

Se si è in cerca di un nome capace di trasmettere forza, leadership e allo stesso tempo sensibilità, Samuele si rivela senza dubbio la scelta ideale.

I bambini che portano questo nome sono destinati a diventare dei veri leader, pratici, concreti, dinamici e intraprendenti.

Per questo, dal punto di vista professionale Samuele troverà soddisfazione in ogni ambito in cui possa mettere a frutto l’esercizio del potere e la propria ascendenza sugli altri.

Ma non bisogna lasciarsi trarre in inganno: Samuele sa mascherare molto bene le sue insicurezze e dietro alla maschera da duro nasconde un vero cuore tenero.

Cosa dicono le stelle

Al nome Samuele corrisponde il segno zodiacale del Leone. Ecco qualche curiosità: il numero fortunato connesso al nome è l’8, legato alla capacità di realizzare progetti ambiziosi e di concretizzare grandi sogni.

Il colore di Samuele è l’arancione, che esprime gioia e ottimismo; la pietra preziosa è il quarzo citrino, nota per favorire concentrazione e capacità analitica, ma anche per risvegliare buonumore e creatività.

Il metallo unito al nome è l’oro; l’animale portafortuna è l’aquila, che come Samuele osserva in modo attento e acuto senza lasciarsi mai scappare nulla.