Deriva dal patronimico latino “Tatianus”, che vuole dire “relativo a Tatius” e, per estensione, appartenente alla famiglia di Tatius, re dei Sabini.

Questo nome è passato in italiano come “Tazio” e divenuto popolare nel XX secolo nel nostro Paese, grazie al fatto che lo portava il leggendario campione di Formula 1 Nuvolari.

In Europa orientale, era molto sentito il culto di Santa Taziana, in greco “Τατιανή (Tatiané)”, martire all’epoca dell’impero romano, per cui il nome si è diffuso in diverse lingue slave, rimanendo raro nell’area mediterranea.

Non si conosce con certezza il significato di Tatiana, ma si pensa che possa voler dire “regina” o “principessa”.

Questa versione femminile è particolarmente apprezzata nelle culture di derivazione russa, presso le quali ha preso piede soprattutto nelle famiglie aristocratiche a partire dal XVIII secolo. Sono diversi anche i personaggi della letteratura russa a portarlo.

In Italia lo si trova prettamente in Friuli-Venezia Giulia e in Toscana, mentre a Roma si preferisce la forma Taziana.

Esiste una tradizione secondo la quale questo nome porti fortuna nella vita familiare e nelle relazioni amorose: non è raro, quindi, che venga imposto alle figlie nate da matrimoni felici.

Quando è l’onomastico

La data preferita per festeggiare coloro che portano questo nome è il 12 gennaio, giorno in cui si ricorda proprio Santa Taziana, martire a Roma sotto Alessandro Severo.

Un’alternativa è rappresentata dal 17 luglio, in memoria di Santa Tat’jana Nikolaevna Romanova, martire ad Ekaterinburg con la sua famiglia.

Personalità di Tatiana

Ottimista ed entusiasta, Tatiana si rivela particolarmente dolce e socievole con il prossimo e non teme il contatto con gli estranei: farà di tutto per farli sentire a loro agio e ben accolti.

Nonostante la sua disponibilità e l’amabilità naturale, colei che porta questo nome cova nell’animo una profonda inquietudine. È difficile che si accontenti di raggiungere la stabilità.

Qualcosa dentro di lei la porterà ad essere sempre alla ricerca di quello che le sembra mancarle, spesso senza nemmeno sapere cosa possa essere.

Il suo lato oscuro è rappresentato proprio dalla tendenza a vagare senza meta con il pensiero, rischiando di perdere di vista la realtà.

Che lavoro farà Tatiana

La sua indole curiosa la può favorire in professioni legate alla ricerca, sia scientifica, che storica o spirituale. Fanno per lei anche i lavori a contatto con il pubblico o di finalità umanitaria.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Tatiana è il Capricorno, iper riflessivo ed esigente. Il colore portafortuna è il viola, sinonimo di introspezione.

La pietra talismano è il topazio, mentre il metallo è il rame. Il numero fortunato è il 2, che simboleggia la sapienza e l’animale totem è il panda.