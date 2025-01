Isabella Rossellini è un’attrice simbolo del panorama cinematografico italiano e non solo. Figlia d’arte – suo padre era il regista Roberto Rossellini e sua madre l’attrice Ingrid Bergman – ha al suo attivo una carriera di tutto rispetto.

Segue le orme dei genitori dimostrando un talento innato a stare davanti alla macchina da presa e recitando al fianco di attori del calibro di Anthony Hopkins, contemporaneamente coltiva la carriera da modella, ottenendo attestazioni di stima a livello internazionale. Nel 2025 si conferma una professionista d’eccezione, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar con l’interpretazione di Suor Agnes in “Conclave”.

Gli esordi di Isabella Rossellini tra moda e cinema

All’anagrafe Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, classe 1952, è una modella e attrice di origini italiane, naturalizzata statunitense. Fin da piccola frequenta i set cinematografici, ma a interessarla sono i costumi: una passione che la porta a studiare all’Accademia di costume e di moda.

Il suo esordio sul grande schermo avviene nel 1976, nel film “Nina” diretto da Vincente Minnelli. Si tratta di un anno fortunato, lo stesso in cui comincia a collaborare con la Rai come modella in un video andato in onda a “L’altra domenica”, programma condotto da Renzo Arbore, in cui lei era la corrispondente da New York.

La carriera da modella decolla nel periodo in cui vive negli Stati Uniti, all’età di 28 anni. Sono gli scatti di Bruce Weber per l’edizione inglese di Vogue e quelli di Bill King per l’edizione americana a consacrarla.

La sua bellezza ed eleganza sono tali da incantare fotografi come Helmut Newton e Annie Leibovitz. È stata sulle copertine di Marie Claire, Vanity Fair ed Elle. Inoltre nel 1988 è la protagonista di una mostra fotografica dal titolo Ritratto di donna, esposta al Museo d’arte moderna di Parigi.

Isabella Rossellini vanta partecipazioni in pellicole diventate cult. Basti pensare al riconoscimento ottenuto per la sua interpretazione di Dorothy Vallens in “Velluto Blu” di David Lynch.

I film più belli e famosi con Isabella Rossellini

Rossellini ha dimostrato le sue doti attoriali sia in film nostrani che in pellicole internazionali, divenuti immortali. La sua filmografia è davvero lunga, ma ci sono alcuni titoli che meritano di essere citati.

“La morte ti fa bella” del 1992.

“The Innocent” e “Fearless – Senza paura” del 1993.

“Wyatt Earp” del 1994.

“Le valigie di Tulse Luper – La storia di Moab” del 2003.

“La solitudine dei numeri primi” del 2010.

Per “Conclave” riceve anche la candidatura al Golden Globe, al Critics Choice Award, al Premio BAFTA. Negli anni – fra gli altri – ha vinto un European Film Award, un David di Donatello, due Nastri d’argento e un Independent Spirit Award.

Isabella Rossellini è anche autrice di tre libri: “Some of me”, biografia che risale al 1997; “Looking at Me (on pictures and photographers) del 2002 e “Nel nome del padre, della figlia e degli spiriti santi” del 2006. A questo ultimo scritto viene affiancato un cortometraggio, firmato da Guy Maddin e dal titolo “Mio padre ha 100 anni”. In questa opera si è superata, recitando nei panni di David O. Selznick, Alfred Hitchcock e della madre Ingrid Bergman. Nel 2016, invece, si cimenta come conduttrice del primo talent show sulla fotografia: “Master of Photography”

La candidatura agli Oscar 2025

La sua prima candidatura agli Oscar arriva nel 2025, all’età di 71 anni. Un’attestazione che profuma di famiglia, dato che la madre riesce a riceve la statuetta d’oro per ben tre volte come migliore attrice (protagonista due volte e co-protagonista una).

Isabella Rossellini, con “Conclave” è in competizione nella cinquina della categoria insieme alle colleghe Monica Barbaro (“A Complete Unknown”), Ariana Grande (“Wicked”), Felicity Jones (“The Brutalist”) e Zoe Saldana (“Emilia Perez”).

Tutti gli amori di Isabella Rossini e i figli

Sobria e riservata anche in amore, Isabella Rossellini vive una storia d’amore con Christian De Sica a fine anni Settanta e, subito dopo, una relazione con Luciano De Crescenzo. Un amore, questo, che vede una differenza di età di oltre 25 anni e che si fonda su una connessione profonda. Prossimo al matrimonio, il legame si scioglie a causa di impegni di lavoro negli States dell’attrice e modella. Le nozze arrivano, in forma privata, successivamente con il regista Martin Scorsese. Il loro amore finisce dopo tre anni.

A rubare il cuore di Rossellini è anche Jonathan Wiedemann: i due si sposano e dalla loro unione nasce Elettra. Il matrimonio si conclude dopo tre anni, quando l’attrice intraprende una relazione con il ballerino e attore Mikhail Baryshnikov.

Queste sono tutte esperienze che la portano a incontrare quello che definisce l’amore della sua vita: il regista David Lynch. Una storia bella e travagliata che dura quattro anni. I due si lasciano definitivamente dopo la vittoria di Lynch a Cannes con “Cuore selvaggio”.

Poco fortunata è la storia con l’attore Gary Oldman, l’ultima relazione ufficiale di Rossellini è con il regista teatrale Gregory Mosher. “Ora sto conducendo la vita di una donna single e ne sono davvero felice. Quello di cui ho bisogno è una famiglia, bambini. Non ho bisogno di un uomo ora”, dichiara l’attrice.