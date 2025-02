Iva Zanicchi è una delle più amate cantanti italiane che ha fatto la storia della musica nostrana a partire dagli anni ’60. Ancora oggi i giovani conoscono e intonano i suoi brani, pur non avendo vissuto il periodo in cui sono uscite. L’artista, soprannominata l’Aquila di Ligonchio, è la donna che ha vinto più Festival di Sanremo con undici partecipazioni in gara e tre primi premi.

Perché Iva Zanicchi viene premiata a Sanremo

Nell’edizione 2025 della kermesse musicale al Teatro dell’Ariston, Iva Zanicchi riceve il meritato premio alla carriera su decisione del direttore artistico e conduttore Carlo Conti. “Non ne sapevo nulla. Carlo mi ha fatto una bella sorpresa. Ero al ristorante quando un cameriere arriva e mi fa i complimenti. Lui, l’aveva saputo dalla tv, prima di me. Sono commossa. Su quel palco, praticamente, ci sono nata”.

Sottolineando come Conti sia “un grande professionista, molto preparato”, l’Aquila di Ligonchio ha aggiunto di essere “grata per questo premio e poi gli voglio bene da sempre”.

Ricordando i tanti Sanremo fatti e i tre vinti, Iva ha svelato che “quello che ricordo con maggiore affetto è quando ho vinto con Zingara, nel 1969, in coppia con il mio amico Bobby Solo. Eravamo così giovani. La forza di quel brano è nell’introduzione. Fortissima. Piaceva anche alla concorrenza. Il mio primo Sanremo, invece , l’ho vinto nel ‘67, in coppia con Villa, cantavamo Non pensare a me, mentre nel ‘74, ho trionfato da sola con Ciao cara, come stai. Un’altra canzone che ho amato tanto è La notte dell’ addio: la presentai al Festival del 1966”.

Il grave lutto per la morte del marito Fausto Pinna

Il premio alla carriera del Festival di Sanremo 2025 Iva Zanicchi lo dedica alla mamma e al suo Fausto Pinna. Entrambi persone fondamentali nella vita della cantante e la cui perdita ha portato gravi dolori. L’artista era legata al compagno dal 1986 e lo ha sempre descritto come molto affettuoso ma non sdolcinato e che non l’ha mai lasciata neanche un giorno seguendola ovunque e restandole accanto in ogni momento.

L’uomo è scomparso all’età di 74 anni dopo una malattia. Iva lo ha assistito con amore fino all’ultimo raccontando quanto l’uomo abbia sofferto. “Dopo quattro anni di chemio – ha detto in un’intervista – gli è collassata una vertebra, non ha più camminato. Era un omone di 105 chili, si è ridotto a meno di cinquanta. È morto con me, a casa, io e lui da soli”.

Fausto Pinna era un produttore musicale ed è morto nel 2024. Dopo la scomparsa Iva ha accettato che “la vita è così, ma quando ti tocca lascia un vuoto, un peso sul cuore. Sono stata fortissima per lui, ora di colpo ho tutti i dolori del mondo”.

La rivelazione sui soldi e gli investimenti sbagliati

Iva Zanicchi ha spesso raccontato di avere un rapporto particolare con i soldi e anche di aver fatto investimenti sbagliati. “Nei primi venticinque anni della mia vita non ho mai visto un soldo, se non di sfuggita. Quando ho iniziato a lavorare – ha detto – e a fare i primi spettacoli, mi è venuta la fobia del risparmio: venendo da una famiglia povera ho messo via tutto. Finché un giorno mia madre mi ha detto: ‘Che stai facendo? Sei diventata avara?’ Mi ha riportato alla realtà: stavo accumulando tutto, senza spendere niente. Ho capito che era sbagliato, è stata una lezione di vita: da quel momento sono diventata generosa”.

Il problema si è presentato quando le è stato proposto di investire in su dei titoli argentini. La cantante ha accettato la proposta che si è rivelata fallimentare arrivando a farle perdere tutto. “Da quel giorno non mi sono più lasciata trasportare dai sentimenti – ha ammesso – negli investimenti bisogna affidarsi a chi è capace”. Ora infatti avrebbe affidato il patrimonio alla figlia per assicurarsi una gestione più oculata della sua.