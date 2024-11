L'incontro con la seppia gigante è da brividi

Come vi sentireste se vi trovaste di fronte ad un’enorme seppia gigante?

Bisognerebbe forse chiederlo a chi ha vissuto questa esperienza in prima persona, Brianna Heany: la sub si trovava nelle acque del Queensland, in Australia, quando s’è vista venire incontro una ‘sepia latimus’, lunga mezzo metro e dal peso di quasi 10 chilogrammi.

Il periodo per fare questi incontri è del resto ideale: in questi mesi, infatti decine di seppie migrano verso Whyalla, Australia Meridionale per prepararsi ai mesi più freddi.

Il video, pubblicato su Instagram, ha ottenuto ben 1,3 milioni di like.

Video tratto da: IPA / CatersNews