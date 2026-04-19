Con l’arrivo del cambio di stagione, torna puntuale la stessa domanda: cosa fare con il piumino prima di rimetterlo nell’armadio? Spesso appare meno voluminoso del solito o semplicemente ha bisogno di una rinfrescata dopo mesi di utilizzo. E torna anche il panico dovuto a questa operazione. La buona notizia è che lavarlo a casa non è affatto complicato, a patto di seguire alcune regole fondamentali. Una manutenzione corretta, infatti, non solo preserva l’aspetto del capo, ma ne mantiene anche le proprietà termiche e la capacità di proteggere dal freddo.

Come lavare il piumino senza rovinarlo

Il primo passo è sempre uno: controllare l’etichetta. È lì che trovi le indicazioni specifiche del produttore, indispensabili per evitare errori. In generale, però, la maggior parte dei piumini può essere lavata tranquillamente in lavatrice, spesso con risultati migliori rispetto al lavaggio a secco, soprattutto nei modelli tecnici con trattamento idrorepellente.

Prima di iniziare, assicurati di svuotare completamente le tasche e chiudere zip e velcro, così da evitare danni durante il ciclo. Se il piumino ha inserti in pelliccia, meglio rimuoverli: quelli veri vanno trattati a parte, mentre quelli sintetici possono essere lavati separatamente con programmi delicati.

Per il lavaggio, imposta una temperatura bassa (massimo 30 gradi) e scegli un ciclo delicato con centrifuga prolungata, utile per eliminare quanta più acqua possibile. Evita ammorbidenti e detersivi aggressivi: l’ideale è utilizzare prodotti specifici per capi tecnici, formulati per non compromettere le fibre e mantenere intatto il potere isolante. In questa fase il trucco per un risultato perfetto è inserire nel cestello delle palline da tennis o le drying balls dell’asciugatrice, per questo aiutano a distribuire uniformemente l’imbottitura, evitando che si accumuli in grumi.

Il metodo di asciugatura per il piumino

Se il lavaggio è importante, l’asciugatura è la fase davvero decisiva. Un piumino asciugato male rischia di perdere volume e sviluppare cattivi odori. Il metodo più sicuro è lasciarlo asciugare all’aria, preferibilmente in posizione orizzontale su una superficie piana o appeso su più stampelle, in un ambiente ben ventilato.

È fondamentale evitare la luce diretta del sole, che potrebbe rovinare il tessuto o alterarne il colore. Durante l’asciugatura, ricordati di scuoterlo ogni tanto delicatamente così da distribuire l’imbottitura.

Se invece hai un’asciugatrice, puoi usarla ma con cautela. Imposta sempre la temperatura più bassa e inserisci le palline da tennis: questo aiuta a ripristinare il volume originale, soprattutto nei piumini in piuma d’oca. In ogni caso, assicurati che il capo sia completamente asciutto prima di riporlo, poiché anche una minima traccia di umidità può favorire muffe e cattivi odori.

Ogni quanto si può lavare il piumino

A differenza di altri capi, il piumino non ha bisogno di lavaggi frequenti. Nella maggior parte dei casi, una volta a stagione è più che sufficiente. Lavarlo troppo spesso, infatti, può stressare le fibre e ridurre l’efficacia del trattamento idrorepellente.

Se lo utilizzi quotidianamente, puoi intervenire solo sulle zone più esposte allo sporco, come colletto e polsini. In questi casi, basta un panno umido o una soluzione delicata con sapone neutro per eliminare le macchie senza dover ricorrere a un lavaggio completo. Anche una miscela di acqua e aceto bianco può rivelarsi utile per lo sporco più ostinato.

Infine, quando arriva il momento di riporlo, evita i sacchetti di plastica: impediscono al tessuto di respirare e possono creare umidità. Meglio optare per custodie in tessuto traspirante o soluzioni più semplici come un lenzuolo leggero. E soprattutto, non comprimerlo troppo: mantenere il volume è essenziale per garantire le sue prestazioni anche nella stagione successiva.