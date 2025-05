La tecnologia fa sempre enormi passi da gigante, lo dimostrano le lenti a contatto a infrarossi che permettono di vedere al buio anche se si hanno gli occhi chiusi. È una sorta di superpotere che supera i dispositivi per la visione notturna e che ha una marcia in più: è invisibile.

Inoltre non hanno la necessità di essere alimentate e permettono di vedere sia l’infrarosso che lo spettro del visibile. A svilupparle sono stati i ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina, guidati dal neuroscienziato Tian Xue.

Cosa sono i raggi infrarossi e perché non li percepiamo

I raggi infrarossi non sono altro che radiazioni elettromagnetiche invisibili all’occhio umano, questo accade perché la loro lunghezza d’onda è maggiore rispetto a quelle che siamo in grado di rilevare. Questo tipo di radiazione è chiamata anche termica ed è legata al concetto di calore. Tutto ciò che ha una temperatura superiore allo zero assoluto emette una certa quantità di raggi infrarossi. Sono quindi innumerevoli gli oggetti e gli esseri viventi presenti in natura che soddisfano questa caratteristica, ma l’occhio umano può cogliere soltanto i raggi che hanno una lunghezza d’onda compresa tra 400 e 700 nanometri.

La luce infrarossa ha una lunghezza d’onda tra 700 nanometri e 1 millimetro. Per rendere più potente la vista umana ,ampliando lo spettro elettromagnetico visibile, i ricercatori hanno sviluppato delle nanoparticelle upconversion, che riescono a convertire la luce infrarossa in luce visibile.

Come funzionano le lenti a contatto a infrarossi

Ma come è possibile che esistano delle lenti a contatto a infrarossi che fanno vedere al buio e a occhi chiusi? Gli esperti hanno preso spunto dalla natura e da animali con una vista molto più sviluppata della nostra. Basti pensare alle api, i volatili o i topi che riescono a percepire la luce ultravioletta. Oppure consideriamo quanto siano straordinari i pipistrelli o alcuni serpenti, che vedono in condizioni di totale oscurità grazie ai raggi infrarossi.

“Il nostro lavoro apre la strada a dispositivi indossabili non invasivi che offrono una supervisione potenziata. Questo materiale offre numerose potenziali applicazioni immediate. Ad esempio, la luce infrarossa intermittente potrebbe essere utilizzata per trasmettere informazioni in ambito di sicurezza, soccorso, crittografia o anticontraffazione”, ha spiegato il responsabile dello studio, Tian Xue.

La tecnologia sviluppata dai ricercatori si serve di nanoparticelle che assorbono la luce infrarossa vicina e la convertono in lunghezze d’onda visibili agli occhi dei mammiferi. Ci si muove in un intervallo che va dagli 800 ai 1600 nm, un range che va appena oltre ciò che gli esseri umani sono già in grado di vedere. Nonostante sia possibile iniettare le nanoparticelle nella retina, gli scienziati hanno preferito un approccio meno invasivo e le hanno combinate con polimeri flessibili e atossici utilizzati nelle lenti a contatto morbide standard.

I test hanno dimostrato l’efficacia dei dispositivi, con le lenti a contatto a infrarossi è possibile percepire chiaramente dei segnali lampeggianti simili al codice Morse e si può rilevare la direzione della luce infrarossa. Questo accade anche quando in soggetto chiude gli occhi, perché riesce ancora “a ricevere le informazioni sulla luce infrarossa. In effetti, vista la capacità della luce di penetrare la palpebra in modo più efficace, la nitidezza e l’accuratezza della percezione erano anche più elevate rispetto alle situazioni in cui l’utente aveva gli occhi aperti”, ha concluso Tian Xue.