Sempre più morti tra i bambini: cosa c’entrano i pipistrelli

Negli ultimi anni, la comunità scientifica ha sollevato preoccupazioni riguardo un crescente aumento della mortalità infantile in alcune aree geografiche, collegando questo fenomeno a una riduzione significativa della popolazione di pipistrelli. Questi animali notturni, spesso oggetto di miti e paure (basti pensare al pipistrello gigante), svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema. Secondo uno studio che avrà sicuramente bisogno di essere approfondito, il declino dei pipistrelli potrebbe avere conseguenze indirette sulla salute umana, incluso un impatto sulla mortalità infantile.

Mortalità infantile e calo del numero di pipistrelli sono legati?

La ricerca condotta negli Stati Uniti da Eyal Frank ha rivelato una possibile connessione tra il drastico calo della popolazione di pipistrelli e un aumento delle malattie nei bambini, in particolare quelle trasmesse da insetti. I pipistrelli, infatti, sono predatori naturali di zanzare e altri insetti vettori di malattie, come la malaria, la dengue e il virus del Nilo occidentale. La scomparsa di questi animali ha portato a un aumento della popolazione di insetti, che a sua volta avrebbe esposto maggiormente i bambini a malattie trasmesse da questi vettori. Secondo il rapporto, la riduzione dei pipistrelli avrebbe contribuito a oltre mille decessi infantili attribuibili a malattie trasmesse da zanzare.

Il fenomeno della “white-nose syndrome“, una malattia fungina che ha devastato le popolazioni di pipistrelli in Nord America, è indicato come una delle principali cause di questa drastica diminuzione. I pipistrelli affetti da questa malattia muoiono in massa, riducendo la loro capacità di controllare la popolazione di insetti. Di conseguenza, la presenza di malattie potenzialmente letali per i bambini avrebbe registrato un incremento nelle aree colpite dalla moria di pipistrelli.

Perché i pipistrelli sono utili e a cosa servono in giardino

I pipistrelli sono spesso sottovalutati per il loro contributo all’ecosistema, ma giocano un ruolo fondamentale nel controllo delle popolazioni di insetti nocivi. In un ambiente come un giardino, questi animali possono essere alleati preziosi. I pipistrelli si nutrono di una vasta gamma di insetti, tra cui zanzare, falene e coleotteri, che possono causare danni alle piante e trasmettere malattie. Un singolo pipistrello può consumare migliaia di insetti ogni notte, rendendoli particolarmente efficaci nella gestione naturale delle infestazioni.

La loro presenza nei giardini può quindi ridurre la necessità di utilizzare pesticidi chimici, con un impatto positivo sulla biodiversità e sulla salute umana. Inoltre, alcune specie di pipistrelli sono importanti impollinatori e contribuiscono alla dispersione dei semi, favorendo la crescita di nuove piante e mantenendo la biodiversità. Per questo motivo, molte persone stanno iniziando a installare “bat box” nei propri giardini, piccoli rifugi artificiali dove i pipistrelli possono trovare un ambiente sicuro per riprodursi e riposare.

I pipistrelli sono davvero pericolosi per l’uomo o è un mito?

Molti falsi miti sui pipistrelli e leggende hanno contribuito a creare una reputazione negativa, associando questi animali a malattie come la rabbia o la diffusione di virus mortali. Tuttavia, la realtà è molto diversa. I pipistrelli, sebbene possano ospitare virus come il coronavirus e la rabbia, raramente rappresentano una minaccia diretta per l’uomo.

È importante chiarire che il rischio di contrarre una malattia da un pipistrello è estremamente basso, a meno che non vi sia un contatto diretto con l’animale infetto. Nella maggior parte dei casi, i pipistrelli evitano il contatto con l’uomo e preferiscono cacciare gli insetti durante la notte. Tuttavia, è sempre consigliabile adottare alcune precauzioni se si trovano pipistrelli malati o feriti, contattando esperti o veterinari specializzati piuttosto che avvicinarsi direttamente a questi animali.