Lo spettacolare nuovo aereo della NASA per l'esplorazione di Marte

La NASA sta progettando un nuovo velivolo per l’esplorazione di Marte: il nuovo mezzo della NASA – National Aeronautics and Space Administration – si chiamerà Mars Aerial and Ground Global Intelligent Explorer, o più ‘amichevolmente’ Maggie e raccoglierà l’eredità di Ingenuity, il velivolo arrivato sul pianeta rosso a bordo del rover Perseverance.

Maggie: un po’ aereo, un po’ elicottero

Il progetto ha ricevuto il primo finanziamento nell’ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA. Maggie è un aereo a energia solare in grado di fare atterraggi e decolli verticali come un elicottero e sarà in grado di volare a mille metri di altezza e potrà percorrere circa 179 chilometri con una singola carica.

Tre obbiettivi di Maggie

Il velivolo si concentrerà su tre indagini scientifiche: la ricerca di acqua, lo studio del debole campo magnetico di Marte e l’analisi di eventuali tracce di metano.

Al momento, la prima fase di finanziamento non sufficiente a garantire una data di volo futura ma la NASA ha in programma altre missioni con velivoli nei prossimi anni, in primis la missione di Sample Return in collaborazione con l’ESA.

L’ambizioso progetto prevede la raccolta di campioni del suolo marziano da parte di Perseverance e il ritorno sulla Terra nei primi anni del prossimo decennio.

Per gentile concessione dell’Agenzia Spaziale Italiana