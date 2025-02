Il 15 febbraio 2025 si è concluso il Festival di Sanremo 2025 che ha visto trionfare il giovanissimo Olly con la canzone “Balorda Nostalgia”. Ma dietro al successo e al talento del cantante, c’è una donna che negli ultimi anni sta inanellando una serie di trionfi frutto di una strategia oculata e di un grande intuito. Si tratta della manager e discografica Marta Donà che ha conquistato tre vittorie consecutive all’Ariston.

Chi è la manager Marta Donà, vera vincitrice di Sanremo

Marta Donà è laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Verona e nipote di Claudia Mori. Ha iniziato la sua carriera nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare in Sony Music nel 2009 come press agent. Tutto questo finché Marco Mengoni nel 2011 non le ha proposto di diventare la sua manager.

“Io gli dissi che non ero in grado – ha raccontato la discografica – ma che gli avrei dato volentieri una mano, ma lui ha fatto tutto il giro poi è tornato da me, dicendomi che c’era una prerogativa fondamentale che era la fiducia e mi chiese di provare”.

Dal cantante, Donà è poi passata a seguire anche altri artisti come il conduttore Alessandro Cattelan, Francesca Michielin, i Maneskin e Dikele. Nel frattempo ha affiancato alla sua società, LaTarma Management, anche la società LaTarma Ent e l’etichetta discografica LaTarma Records, con la quale ha cominciato a pubblicare i brani di alcuni artisti emergenti, come Ale proveniente dal talent show di “Amici”.

I suoi artisti: Olly, Måneskin, Marco Mengoni e Angelina Mango

Nel 2023 Marta Donà ha consolidato il legame con i talenti del programma di Maria De Filippi diventando la manager ed etichetta discografica di Angelina Mango, l’anno successivo tra i suoi artisti entra anche Holden, sempre proveniente da “Amici”. Tra Maneskin, Mengoni e Mango, Donà negli ultimi anni ha stravinto sia al Festival di Sanremo che nelle classifiche musicali.

Nel 2013 ha conquistato il primo posto della kermesse sanremese con “L’Essenziale” di Marco Mengoni, nel 2021 “Zitti e buoni” dei Maneskin la porta al numero uno sia all’Ariston che all’Eurovision. Di nuovo con Mengoni vince Sanremo anche nel 2023 con “Due vite”, l’anno successivo duplica il successo con “La noia” di Angelina Mango e a Sanremo 2025 triplica il trionfo con “Balorda Nostalgia” di Olly.

Sì perché pure il giovanissimo artista genovese, a ottobre 2024, è entrato nella scuderia dela discografica da “oro”. Tra i personaggi seguiti da Marta Donà c’è poi Francesca Michielin che le ha donati due secondi posti a Sanremo nel 2016 e nel 2021.

Una curiosità sul nome delle società della discografica: Tarma è l’anagramma del nome Marta e LaTarma è il soprannome che Fiorello aveva dato alla Donà. Riguardo ai Maneskin, la manager li ha seguiti fino alla decisione dei componenti del gruppo di separarsi.

“Avevo veramente il cuore spezzato perché nel nostro lavoro c’è sicuramente una componente emotiva, affettiva, vera”, ha raccontato Donà a Fanpage. “Sicuramente è stato un momento di rottura ma l’ho capito sulla mia pelle: ci si lascia spesso – ha aggiunto – pensa all’amore, le cose hanno un inizio e una fine, poi è normale che uno speri che le cose non finiscano, ma succede. Abbiamo scelto di stare insieme quattro anni e mezzo, dopo la vittoria dell’Eurovision hanno deciso di prendere altre strade, sono onestamente contenta di rivederli al prossimo Eurovision, gli voglio fare i complimenti per quest’anno, hanno fatto delle cose pazzesche e io mi sono sentita orgogliosa”.