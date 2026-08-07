Quella che doveva essere una giornata indimenticabile si è trasformata in una lunga sequenza di disagi culminata in un’aula di tribunale. Il loro matrimonio è stato un vero e proprio incubo. È accaduto a una coppia di sposi che, dopo aver affidato a un’agenzia specializzata l’organizzazione del proprio ricevimento di nozze, si è ritrovata a fare i conti con una serie di gravi disservizi.

A quasi tre anni dall’evento, il tribunale di Siena ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 30mila euro, tra danni e spese legali, riconoscendo non solo l’inadempimento contrattuale, ma anche il danno non patrimoniale legato alla compromissione di un momento particolarmente significativo della vita personale e familiare.

Dal sogno al caos: cosa è successo durante il ricevimento

Le nozze, che si sono rivelate presto un vero incubo da dimenticare, sono state celebrate il 16 settembre 2023 a Villa Geggiano, nel comune di Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. Gli sposi avevano affidato l’intera organizzazione del banchetto a una società specializzata, confidando in una gestione professionale dell’evento.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, però, i problemi sarebbero iniziati ancora prima dell’arrivo degli invitati. Cibo e bevande non risultavano sufficienti e, nel giro di poco tempo, il vino destinato al ricevimento era già terminato. Una situazione talmente critica che, come riferito dal proprietario della villa durante la sua testimonianza, gli organizzatori avrebbero chiesto se fosse possibile acquistare altro vino direttamente dalla struttura per rifornire gli ospiti.

Open bar improvvisato e torta arrivata alle due di notte

Le criticità non si sono limitate alle bevande. In aula è emerso che l’open bar era gestito da un solo addetto e che i liquori venivano serviti da bottiglie di plastica prive di etichetta, una circostanza giudicata incompatibile con il livello del servizio promesso agli sposi.

Il momento simbolo della festa, il taglio della torta, si è trasformato in un’altra fonte di delusione. Intorno alla mezzanotte il dolce non era ancora arrivato e gli invitati hanno dovuto attendere fino alle due del mattino. Quando finalmente è stato servito, la torta è stata descritta nella sentenza come composta da “due piccole basi di pan di Spagna preparate al momento, con crema apposta a spatola”, non gradevole nell’aspetto e soprattutto insufficiente per il numero degli invitati.

Anche il buffet dei dolci sarebbe stato allestito in modo improvvisato sui tavoli appena sparecchiati, con tovaglie non pulite, mentre il tavolo dedicato alle bomboniere e alla confettata sarebbe stato predisposto direttamente dai genitori degli sposi. Tutti elementi che hanno contribuito a dimostrare la scarsa qualità del servizio offerto.

La decisione del tribunale

Nella sentenza, il giudice Flavio Pieri Pavoni ha ritenuto che le numerose inadempienze dell’agenzia fossero sufficientemente gravi da giustificare il risarcimento. L’aspetto più interessante sotto il profilo giuridico riguarda, però, il riconoscimento del danno non patrimoniale per il matrimonio da incubo.

Il tribunale ha infatti richiamato l’articolo 2 della Costituzione, sottolineando che il ricevimento di nozze non rappresenta soltanto una prestazione economica acquistata dagli sposi, ma costituisce un momento di espressione della personalità, della vita affettiva e delle relazioni familiari e sociali. Quando tale evento viene gravemente compromesso, il danno può superare il semplice disagio e diventare giuridicamente risarcibile.

Un precedente significativo per il settore dei matrimoni

La vicenda richiama altri casi analoghi affrontati recentemente dai tribunali italiani, nei quali gli organizzatori di eventi sono stati condannati per gravi inadempienze contrattuali nei confronti degli sposi.

Il caso di Siena evidenzia come, quando un servizio viene venduto come professionale e completo, il fornitore sia tenuto a rispettare gli standard promessi. Se le carenze organizzative compromettono in maniera sostanziale lo svolgimento di un evento unico e irripetibile come un matrimonio, il danno può andare oltre la perdita economica e riguardare anche la sfera personale degli sposi.

La sentenza rappresenta quindi un richiamo per tutto il comparto del wedding planning: professionalità, organizzazione e rispetto degli impegni contrattuali non incidono soltanto sulla qualità del servizio, ma possono avere rilevanti conseguenze anche sul piano della responsabilità civile.