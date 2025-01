Potenziali porzioni dell’antica crosta terrestre, a volte chiamate “mondi sommersi”, potrebbero essere state appena scoperte nelle profondità del mantello, grazie a un nuovo modo di mappare l’interno del nostro pianeta. Tuttavia, queste misteriose macchie appaiono dove non dovrebbero perciò stanno lasciando gli scienziati pieni di interrogativi.

Cosa sono le strutture scoperte al centro della Terra

I sismografi e le immagini 3D hanno aiutato gli scienziati a identificare antiche sezioni della crosta del pianeta, note come lastre subdotte, che sono state trascinate nel mantello attraverso zone di subduzione dove si incontrano le placche tettoniche. Recentemente, per esempio, gli scienziati hanno individuato quello che potrebbe essere un oceano al centro della Terra.

Invece in uno studio pubblicato il 4 novembre 2024 sulla rivista Scientific Reports, i ricercatori hanno rivelato di aver scoperto “numerose” potenziali lastre subdotte in tutto il mantello terrestre, utilizzando un nuovo tipo di imaging sismografico.

A differenza delle lastre subdotte precedentemente identificate, che si trovano in aree in cui le placche tettoniche attualmente si scontrano o si sono precedentemente scontrate, alcune delle nuove anomalie si trovano in luoghi dove non si è mai verificata alcuna attività tettonica, come al di sotto dell’Oceano Pacifico occidentale. Con il nuovo modello ad alta risoluzione, gli scienziati starebbero osservando queste misteriose macchie un po’ ovunque nel mantello terrestre, ma ancora non è chiaro cosa siano.

Mentre alcuni modelli suggeriscono che il materiale del nucleo interno convogli le onde sismiche più velocemente parallelamente all’equatore, altri sistemi indicano che il mix di materiali consente onde più veloci e più parallele all’asse di rotazione terrestre. Lo studio ha scoperto inoltre che c’era un cambiamento nella direzione lenta fino a un angolo di 54 gradi, con la direzione più veloce delle onde che correvano parallele all’asse.

Già in passato si è sospettata la presenza di uno strato più interno al centro della Terra che suggeriva che i cristalli di ferro che compongono il nucleo interno abbiano allineamenti strutturali diversi. Ma i dubbi e le domande sono ancora tantissime.

Le ipotesi su cosa possano essere le macchie a centro della Terra

Un’ipotesi degli studiosi è che le strane lastre subdotte possano essere costituite da materiale simile alla crosta, residuo della creazione del mantello avvenuta 4 miliardi di anni fa. Oppure potrebbero essere formate da qualche altro materiale altrettanto denso, cresciuto all’interno del mantello nelle ultime centinaia di milioni di anni. Tuttavia, queste sono solo teorie alternative.

Finora tutto ciò che sappiamo sul centro della Terra è il risultato della messa insieme di diversi sismografi creati da diversi terremoti individuali in tutto il mondo. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno utilizzato invece un metodo, noto come inversione della forma d’onda completa, che utilizza modelli computerizzati per combinare questi sismografi in un’unica immagine chiara. I risultati hanno fatto emergere queste macchie ma c’è ancora molta strada da fare per comprendere cosa siano e come incidono con la salute del pianeta Terra.

“Dobbiamo calcolare i diversi parametri del materiale”, ha affermato un autore dello studio spiegando che in sostanza bisogna immergersi ancora “più a fondo nelle proprietà del materiale dietro la velocità dell’onda” per comprendere la sua origine e la sua composizione.