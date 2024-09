Morto James Earl Jones, voce di Darth Vader e Mufasa

Milioni di fan in tutto il mondo piangono la morte dell’attore statunitense James Earl Jones, noto al grande pubblico per aver prestato la sua inconfondibile voce a personaggi iconici come Darth Vader nella saga di Star Wars e Mufasa nel film d’animazione Il re leone. Aveva 93 anni. La sua morte segna la fine di una carriera leggendaria, durante la quale ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop e nel mondo del cinema grazie alle sue memorabili interpretazioni.

Chi era James Earl Jones, voce di Darth Vader e Mufasa

James Earl Jones nacque il 17 gennaio 1931 a Arkabutla, nel Mississippi, e crebbe in un ambiente umile. Sin dalla giovane età, Jones soffrì di balbuzie, un problema che superò grazie all’aiuto di un insegnante che lo incentivò a leggere delle poesie ad alta voce; successivamente si appassionò alla recitazione, trovando nella sua voce un potente strumento espressivo. La sua carriera ebbe inizio a teatro, dove ottenne il rispetto della critica grazie a ruoli di rilievo in opere di Shakespeare e altri classici.

Nel 1968, Jones sposò l’attrice e cantante Julienne Marie, che incontrò mentre si esibiva come Otello nel 1964. Non ebbero figli e divorziarono nel 1972. Nel 1982, sposò l’attrice Cecilia Hart, con la quale ebbe un figlio, Flynn. Rimase vedovo quando Hart morì di cancro alle ovaie il 16 ottobre 2016.

A metà anni ‘70, George Lucas scelse l’attore britannico David Prowse per il ruolo di Dart Vader, l’iconico antagonista di Star Wars. Ma per il doppiaggio ingaggiò proprio James Earl Jones, che con la sua voce profonda e autoritaria rese il Signore Oscuro dei Sith ancora più terrificante. Nonostante la sua interpretazione fosse limitata alla parte vocale, il suo contributo fu essenziale per dare vita all’iconico antagonista. Anni dopo, Jones prestò la sua voce a Mufasa, il saggio re leone nel classico Disney Il re leone (1994), rafforzando ulteriormente il suo status di leggenda della voce.

Nel corso della sua carriera, James Earl Jones ha vinto numerosi premi, tra cui due Tony Award, un Emmy e un Grammy, rendendolo uno degli attori più completi e rispettati di Hollywood. La sua capacità di dare vita a personaggi di grande profondità e carisma lo ha reso amato da generazioni di spettatori.

James Earl Jones muore il 9 settembre 2024 a 93 anni, nella sua casa a Pawling, New York.

La sua voce è stata clonata con l’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’eredità di James Earl Jones ha oltrepassato i confini della sua presenza fisica grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nel 2022, l’attore decise di ritirarsi dal ruolo di Darth Vader, ma la sua voce, grazie a tecnologie avanzate, ha continuato a essere utilizzata per il personaggio. Attraverso l’uso dell’AI, i tecnici sono riusciti a clonare la sua voce per creare nuove battute e dialoghi senza dover registrare nuove sessioni.

Questa scelta ha suscitato riflessioni sul futuro della recitazione e su come la tecnologia possa permettere agli attori di “vivere” oltre la loro morte fisica. Nel caso di Jones, la sua voce, simbolo di potere e saggezza, continuerà a risuonare attraverso le generazioni, grazie a questa straordinaria innovazione tecnologica.

Nonostante l’avanzare della tecnologia, resta innegabile che nessuna replica artificiale potrà mai sostituire completamente la profondità e l’emozione trasmesse dalla voce reale di James Earl Jones.