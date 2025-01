Nelle acque cinesi è stato scoperto un mostro marino dall’aspetto insolito e spaventoso. Si tratta di un insetto gigante che è stato chiamato Darth Vader, come l’antagonista di Star Wars. È una specie mai vista prima, rinvenuta grazie ad alcuni pescatori impegnati nella loro attività in Vietnam.

Il suo nome scientifico è Bathynomus vaderi e appartiene a una specie che non tutti conoscono: quella degli isopodi giganti che nuotano nelle acque fredde e profonde del Mar Cinese Meridionale.

Crostaceo gigante scoperto in Cina

Il mostro marino gigante scoperto in Cina pesa circa un chilo e può raggiungere i 32,5 centimetri di lunghezza. Sono proprio queste dimensioni a impressionare gli esperti che studiano una specie che ricorda il casco con il quale Darth Vader protegge la propria identità nella saga di Star Wars.

Sinora è stato trovato solo nelle acque in prossimità delle isole Spratly, un arcipelago nel Mar Cinese Meridionale, ma gli scienziati hanno motivo di credere che potrebbe vivere anche in altre parti del sud-est asiatico. Si tratta di una conclusione a cui sono arrivati grazie all’analisi di campioni rinvenuti da alcuni pescatori locali.

Il Bathynomus vaderi è caratterizzato da una profonda depressione in corrispondenza dell’osso dell’anca e da una cresta ossea unica che sporge dal suo osso coracoideo. Sono particolarità che lo contraddistinguono dagli altri isopodi giganti, considerati delle pietanze davvero molto buone, come per noi le aragoste.

In Vietnam sono un alimento base della dieta locale e sono anche parecchio costose. La domanda in costante aumento, però, può rappresentare una sfida e un rischio allo stesso tempo. Questi insetti marini, infatti, sono in potenziale pericolo di estinzione e potrebbe essere necessario stabilire delle leggi più severe per una pesca d’altura sostenibile.

Il Bathynomus vaderi non è l’isopode più grande, questo primato è del Bathynomus jamesi, che può arrivare a una lunghezza di 50 centimetri e a un peso di 2,6 chili. La difficoltà nello studio di determinate specie riguarda soprattutto le acque profonde in cui vivono.

Bathynomus vaderi, come Darth Vader

Proprio così, non è un caso: vaderi rimanda a Darth Vader. Il nome è stato scelto per la somiglianza con il casco del più famoso Signore dei Sith in Star Wars. Questo crostaceo, fino al 2017, era un prodotto commerciale come tanti altri. Veniva pescato nelle acque del Biển Đông: il Mare Orientale, la parte vietnamita del Mar Cinese Meridionale. Era venduto a prezzi bassi, come strumento di cattura accessoria.

Tuttavia oggi il costo di questo mostro marino è molto più elevato. È diventato di moda vederlo vivo in alcuni mercati ittici di Hanoi, Hồ Chí Minh City e Đà Nẵng City. Si possono ammirare alcuni esemplari anche sui social network e altri sono in vendita online. Di certo nel sud-est asiatico non si soffre di lostraconofobia, la paura dei crostacei.

A marzo del 2022 l’Università di Hanoi ha acquistato quattro esemplari di isopodi giganti da Quy Nhơn City e ne ha inviati due al Natural History Museum della National University of Singapore, a un laboratorio specializzato nell’identificazione dei crostacei. La conferma che si tratti di una specie inedita è arrivata nel 2023.