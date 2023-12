Le feste sono un’occasione di gioia e di condivisione, da passare in compagnia dei propri cari, sia bipedi che quadrupedi. Tuttavia c’è più di un elemento tipico del Natale che stressa gatti e cani. Conoscere i bisogni degli animali domestici è quindi una precisa responsabilità di chi li adotta, così da non sottoporli ad ansie inutili e da rendere lieti i festeggiamenti per tutti gli attori in gioco.

Come gestire ospiti ed estranei in casa

Il Natale stressa gatti e cani, anche perché spesso non sono abituati ad avere tante persone in giro per casa e si sentono letteralmente invasi. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che si tratta di animali estremamente abitudinari. Ogni novità, se non viene gestita nel modo giusto, può provocare disagi e anche un atteggiamento difensivo e aggressivo: chi ha paura fa di tutto per proteggersi, anche attaccare.

Ecco allora che è importante riuscire a gestire bene sia gli ospiti – che si devono sentire accolti – ma anche coloro che subiscono in tutto e per tutto le nostre decisioni e che sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Anche loro meritano rispetto.

Chiedere agli invitati di mantenere le distanze.

Fare in modo che abbiano un atteggiamento distensivo.

Aspettare che sia il cane o il gatto ad avvicinarsi per le coccole.

Non invadere gli spazi degli animali domestici.

Fare in modo che i pet abbiano accesso a una zona franca dove sentirsi protetti.

Non alzare troppo la voce.

Abituare il proprio cane o gatto, se si è alla prima esperienza, a vedere gente per casa gradualmente.

Non esagerare troppo con il numero degli invitati.

Attenzione agli addobbi: come posizionarli

Il Natale stressa cani e gatti anche se le decorazioni e le luci non vengono posizionati nel modo giusto. La casa deve sempre essere a misura di quadrupede, anche durante le feste. Attenzione quindi ai fili elettrici: l’istinto di mordicchiarli non è facilmente gestibile dai pet, che però rischiano di farsi male per via della dispersione di corrente.

Anche l’albero di Natale e il presepe devono essere posizionati in luoghi non raggiungibili. Oggetti troppo piccoli o fatti di un materiale nocivo possono far male alla salute di coloro i quali mangerebbero e giocherebbero con qualsiasi cosa. Attenzione quindi a evitare potenziali soffocamenti da ingestione di corpi estranei e avvelenamenti.

Cosa fare con fuochi d’artificio e rumori

L’udito di cani e gatti è particolarmente sensibile. Quello che noi percepiamo in un modo loro lo sentono in maniera molto più forte. Rumori improvvisi come i tuoni e i botti di Natale e Capodanno sono fonte di stress e nervosismo.

Non lasciarli soli durante le feste.

Tenere le finestre chiuse.

Fare sentire la propria presenza e rassicurare con carezze.

Parlare usando un tono di voce basso.

Riprodurre musica rilassante che distolga l’attenzione dai rumori.

Queste sono le precauzioni che è il caso di prendere per non innervosire troppo i propri pet a causa di interferenze esterne. Inutile dire che l’utilizzo di fuochi d’artificio è assolutamente sconsigliato: il risultato è sicuramente un cane stressato o un gatto innervosito.

I cibi proibiti durante pranzi e cenoni

Il Natale stressa cani e gatti anche se determinati cibi golosi ma dannosi finiscono accidentalmente nel loro stomaco. Confidare nel buon senso dei pet è un’utopia, l’unico modo e tenerli alla larga da dolci e altri alimenti tossici.

Cioccolato e dolci in generale.

Zucchero (o meglio lo xilitololo contenente in questo dolcificante).

Sale e pepe (condimenti in generale).

Aglio e cipolla.

Alcolici.

Avocado.

Cavolo.

Pomodoro.

Funghi.

Patate crude.

Frutta secca.

Uva e uvetta.

Pesche e prugne.

Uova crude.

Alimenti grassi.

Caramelle.

Lattosio.

Caffè ed eccitanti.

Questi sono i cibi più dannosi per cani e gatti. Per evitare di correre rischi è opportuno che non abbiano accesso alla cucina durante la preparazione del menù delle feste e che non vengano imboccati da sotto il tavolo. La loro dieta non deve subire cambiamenti e, se per caso qualcosa va storto, è bene portarli subito a visita dal veterinario.

Rispettare le abitudini: routine è meglio

In sostanza, il segreto è rispettare tutti gli attori presenti a Natale e Capodanno. Se le persone hanno diritto a divertirsi e a rilassarsi, lo stesso vale per cani e gatti. Non va stravolta la loro routine, chiunque venga invitato a casa deve sapere che anche loro sono parte integrante della famiglia e non vanno disturbati. I loro spazi sono sacri e non devono essere invasi.

Infine, se si è deciso di adottare un pet, ci si è presi delle responsabilità che non decadono né durante le feste, né durante le ferie. Un cane e un gatto sono per sempre e vanno accuditi con amore e dedizione.