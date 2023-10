Natalie Imbruglia è una celebre cantante pop, con una carriera che abbraccia musica, televisione e cinema. Nata a Sydney, in Australia, da genitori di origini miste, Natalie ha vissuto un percorso di successo e sfide personali che l’hanno portata ad essere una delle artiste più amate e apprezzate del panorama internazionale.

La carriera di Natalie Imbruglia, attrice e cantante australiana

Natalie Imbruglia ha iniziato la sua carriera artistica come attrice, guadagnando notorietà nel mondo della televisione australiana con un ruolo nella celebre soap opera “Neighbours”. Il suo personaggio doveva essere inizialmente di supporto, ma il suo talento e il suo carisma l’hanno resa una figura chiave nella serie.

Dopo aver lasciato la recitazione, ha intrapreso una carriera musicale che l’ha portata alla ribalta internazionale. Il suo primo album, “Left of the Middle”, è uscito nel 1997 ed è stato un grande successo: includeva il famoso singolo “Torn”. Oggi, Natalie Imbruglia continua la sua carriera musicale con l’album “Firebird”, pubblicato nel 2021. La cantante è anche impegnata in progetti di beneficenza. Inoltre, trascorre il suo tempo in famiglia, con suo figlio.

Chi ha scritto davvero “Torn”: la versione originale e le altre cover

“Torn” è stata originariamente registrata nel 1993 in danese da Lis Sørensen con il titolo “Brændt”. Successivamente, nel 1995, la band americana Ednaswap ha registrato una versione della canzone, seguita poi da quella di Natalie Imbruglia nel 1997. La cover di Imbruglia ha raggiunto la vetta delle classifiche in diversi Paesi ed è diventata un successo internazionale.

Quali sono le canzoni più famose di Natalie Imbruglia

Oltre a “Torn”, Natalie Imbruglia ha sfornato una serie di altri successi nel corso della sua carriera. Alcune delle canzoni più famose includono “Shiver”, “Big Mistake”, “Wishing I Was There” e “Smoke”.

La malattia di Natalie Imbruglia, affetta da dismorfofobia

Natalie Imbruglia ha superato sfide personali significative durante la sua carriera, tra cui la lotta contro la dismorfofobia, un disturbo dell’immagine corporea che l’ha portata a coprirsi con abiti larghi e poco femminili. Questa condizione ha influenzato la sua immagine pubblica e il suo stile di vita. Natalie ha affrontato anche la depressione, che è emersa a causa del repentino successo e dello stress che ne è derivato. Ha apertamente parlato dei suoi problemi, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su questioni legate alla salute mentale.

Le voci su Natalie Imbruglia e il flirt con il principe Harry

Qualche anno fa, le voci su una presunta relazione tra Natalie Imbruglia e il principe Harry hanno attirato l’attenzione dei media. Tuttavia, Natalie ha chiarito che, sebbene conosca il principe Harry, non hanno mai avuto una storia romantica.

I flirt attribuiti alla cantante: da Robbie Williams a Chris Martin

Natalie Imbruglia è stata associata a diverse celebrità nel corso degli anni, tra cui Robbie Williams e David Schwimmer, ma ha smentito molte di queste voci. Anche per quanto riguarda il flirt con Chris Martin, dei Coldplay, la cantante ha sottolineato che sono soltanto amici e non hanno mai avuto una relazione.

Chi era il marito di Natalie Imbruglia e quanti figli ha la cantante

Natalie Imbruglia è stata sposata con il cantante dei Silverchair, Daniel Johns, dal 2003 al 2008. Tuttavia, il loro matrimonio è terminato con un divorzio nel 2008. Nel 2019, la cantante è diventata madre di un bambino di nome Max Valentine tramite fecondazione in vitro.