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VIRALI 21 OTTOBRE 2026

Panico in strada: l'edificio storico crolla all'improvviso

Redazione Virgilio Video

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Momenti di paura a Ixtlahuaca, in Messico, quando una parte di un edificio storico ha ceduto improvvisamente all’angolo di una strada: parti della facciata sono cadute a terra e una nuvola di polvere ha avvolto la strada.

Le squadre di soccorso hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e hanno confermato che non sono stati segnalati feriti. Dal canto loro, le autorità stanno valutando la struttura per stabilire la causa del crollo

L’edificio faceva parte della nota zona monumentale dei portici, chiamata “Los Portales”, che per il loro valore storico sono inclusi nel catalogo dei beni protetti dell’INAH, l’Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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