A chi non è capitato di avere a che fare con i pesci che mordono i piedi in acqua? Succede molto spesso al mare e sono piuttosto fastidiosi: fanno il solletico e pizzicano. Ma rappresentano anche una risorsa molto diffusa nei trattamenti di cosmesi per togliere le cellule morte della pelle. Un dubbio tuttavia sorge spontaneo: sono pericolosi o innocui, quando bisogna prestare attenzione e preoccuparsi?

Si tratta di pesciolini che appartengono a diverse specie, soprattutto alla famiglia degli sparidi. Per intendersi, ne fanno parte le boghe, i saraghi e le salpe. Ci si accorge della loro presenza perché attaccano le caviglie in maniera inaspettata. Il loro obiettivo, infatti, è quello di pulire il mare: un’attitudine momentanea e legata alla loro giovane età.

I pesciolini che stanno in riva sono pericolosi?

I pesci che mordono i piedi in acqua sono innocui. Sulle coste del Mar Mediterraneo sonoro molto diffusi e, al di là del fastidioso pizzicore, non rappresentano una minaccia. Appartengono a diverse specie e sono così piccoli perché non hanno ancora raggiunto la maturità.

Occhiata.

Sarago.

Mormora.

Boga.

Orata.

Queste sono le specie più diffuse. Anche se il loro sembra un attacco in piena regola – certo, non paragonabili agli attacchi di squalo – in realtà stanno facendo un favore all’ambiente e ai nostri piedi. Rimuovono, infatti, la pelle morta presente su piedi e gambe. Non si tratta di una specialità di questi pesci, ma di un’abitudine che hanno soltanto nella loro fase giovanile, una forma di alimentazione molto particolare ed ecologica.

É un atteggiamento tipico dei labridi, un’altra famiglia di pesci che ripulisce gli organismi marini da parassiti e resti di cibo. Per i pesci le nostre gambe ferme rappresentano delle superfici da ‘sanificare’. Inoltre, un po’ come fanno i gatti, non è raro che si puliscano a vicenda, anche fra specie marine differenti.

Dato che non si tratta di una pratica dannosa, non c’è nulla da fare per evitarla. Al massimo, qualora il loro agire dovesse infastidire, è sufficiente muoversi e fare in modo così che il pesce fastidioso di turno si sposti: nulla di più, nulla di meno. Diverso è se l’esemplare che morde è di grandi dimensioni: la ferita può essere seria e potrebbe essere necessario l’intervento del medico.

I rischi della fish pedicure nei centri estetici

I pesci che mordono i piedi nell’acqua del mare sono innocui e fanno un servizio di pedicure gratuito. Lo stesso non si può dire della fish pedicure che viene fatta nei centri estetici. Non solo non è a costo zero, ma va fatta da professionisti certificati.

In questo caso si tratta di pesciolini di acqua dolce, provengono dall’Asia e fanno il medesimo tipo di lavoro, tuttavia ci sono dei pericoli che bisogna conoscere, così da evitarli.

Non è una pratica che gli esperti consigliano ai diabetici o a chi ha un sistema immunitario compromesso. Questo perché le lesioni potrebbero infettarsi, se l’acqua non viene cambiata abbastanza spesso. Si tratta di un rischio, questo, che però per fortuna in mare non c’è. Se vai in vacanza, puoi stare tranquillo.