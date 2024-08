L’attrice e modella Randi Ingerman è quello che potremmo definire un “volto noto” del piccolo schermo, anche se il picco della sua popolarità la si rintraccia a cavallo tra anni novanta e duemila. La ricordiamo, ad esempio, nel film di Ezio Greggio “Svitati” del 1999. Proprio in Italia ha raggiunto i maggiori successi grazie ad alcuni programmi televisivi. Oggi è meno presente in tv, ma per molti resta indimenticabile, anche grazie a un fascino raro.

Nell’estate del 2024 il nome di Randi Ingerman è tornato in auge, suo malgrado per una maxi truffa ai suoi danni, messa in atto da chi dovrebbe difendere gli interessi della sua assistita: l’avvocato.

Randi Ingerman truffata dalla sua avvocata: la denuncia

Per quanto possa sembrare incredibile, Randi Ingerman è stata truffata dalla sua avvocata, proprio quella persona cui è lecito riporre la massima fiducia e dalla quale non ci si aspetterebbe mai nulla di negativo. Proprio questa naturale consapevolezza deve aver reso l’inganno più verosimile e sicuramente più indigesto.

La legale Serena Grassi adesso dovrà fronteggiare le accuse di patrocinio infedele e falso. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, l’avvocata intentava cause per conto dell’attrice che portavano a un risarcimento a suo favore. Ma di queste fantomatiche vittorie con relativi indennizzi non vi era riscontro nella realtà.

Una presunta sentenza nei confronti di Ubi Banca riconosceva all’attrice statunitense naturalizzata italiana la bellezza di 277.000 euro di risarcimento. La causa era reale, ma non l’esito, in quanto quel procedimento era stato perso. La falsa sentenza era stata fatta figurare come redatta dall’allora giudice della VI sezione del Tribunale civile Adriana Cassano Cicuto, che ora compare come parte offesa nel procedimento insieme alla giudice del tribunale del lavoro Zenaide Crispino.

Quello della banca non è l’unico caso: Grassi avrebbe millantato cause mai intentate (o comunque con esito contraffatto) anche contro una clinica e l’Inps. Tutto ciò ha portato a un rinvio a giudizio per l’avvocatessa 45enne.

Vita e carriera di Randi Ingerman: perché è diventata famosa

Randi Ingerman nasce a Filadelfia, negli Stati Uniti, il 13 novembre 1967. Dopo avere studiato balletto fino all’età di 15 anni, lascia il suo Paese natale, dove veniva ritenuta troppo formosa per avere successo come modella. Trova nel vecchio continente la sua nuova casa e, in particolare, in Italia. Posa per alcuni cataloghi italiani e muove i suoi primi passi come attrice sul finire degli anni ’80, in film come “Sotto il vestito niente 2” e “Il grande inganno”. In Italia la popolarità arriva grazie a uno spot televisivo del 1995 che reclamizza una vodka.

La sua scoperta artistica è merito di Fiorello e Maurizio Costanzo, che la inseriscono come showgirl nel programma “La febbre del venerdì sera” del 1996. In seguito a questa esperienza prende parte ad altri film nostrani come “Bastardi” e “Torno a vivere da solo”, quest’ultimo al fianco di Jerry Calà. Ottiene un discreto successo anche sul piccolo schermo, con fiction come “Il ritorno di Sandokan”, “Fatima” e “Tutti gli uomini sono uguali”.

Nel 2004 posa nuda per un calendario della rivista Capital e due anni più tardi è parte del cast del reality show La fattoria sui canali Mediaset.

Cosa fa oggi Randi Ingerman

La showgirl e attrice statunitense naturalizzata italiana è un po’ sparita dai radar dopo i discreti successi a cavallo del nuovo millennio. Come lei stessa ha raccontato, ha passato anni bui, segnati da lutti, depressione e crisi epilettiche.

Dopo un periodo non facile, Randi Ingerman ha ripreso in mano la sua vita, trasferendosi sul Lago Maggiore. Anche l’amore ritrovato ha dato un grosso aiuto in questo percorso di rinascita personale. Al compleanno della manager Manuela Ronchi ha conosciuto un uomo, più giovane di lei. Inizialmente si è detta non convinta a causa della differenza d’età, ma il corteggiamento d’altri tempi ricevuto ha fatto cambiare idea all’attrice.

Oggi Randi Ingerman si dice non più interessata al mondo dello spettacolo: “Tornerei in tv solo per parlare di Naked e di salute mentale”. Naked è un podcast dove Ingerman invita i suoi ospiti a mettersi a nudo insieme a lei e a parlare di benessere psicologico. Il format si snoda attraverso quattro puntate in cui si esplorano fragilità e debolezze, ma anche nuove consapevolezze e traguardi inaspettati.