Quando si rientra da una giornata al mare, c’è un problema che tutti conosciamo: la sabbia ovunque. Sui piedi, nelle scarpe, sull’asciugamano e persino dentro la borsa. Per quanto si scuota, si scrolli o si cerchi di lavarla via, la sabbia, soprattutto quella più fine, sembra trovare sempre il modo di seguirci a casa. Esiste però un trucco semplicissimo per liberarsene in pochi secondi, senza acqua e senza stress: l’amido di mais.

Il problema della sabbia che non si stacca

Dopo una giornata in spiaggia, la sabbia tende a incollarsi alla pelle, soprattutto se si è ancora un po’ bagnati dall’ultimo tuffo in mare o sudati. Il risultato? Piedi neri, ciabatte che diventano scivolose e sedili dell’auto destinati a riempirsi di granelli.

In molti casi si tenta di risolvere la situazione con salviettine umidificate, getti d’acqua o talco. Ma nessuna di queste soluzioni è davvero pratica quando sei in procinto di risalire in macchina. Sbattere con forza le ciabatte fuori dall’auto (nel frattempo diventata bollente, ecco un trucco per raffreddarla) o passare l’asciugamano sui piedi prima di chiudere la portiera è poi, come si suol dire, “l’ultima spiaggia” per liberarsene. Ed è qui che entra in gioco un’idea sorprendentemente efficace e naturale: usare l’amido di mais.

Perché usare proprio l’amido di mais

L’amido di mais (o maizena) è un ingrediente che si trova comunemente in cucina, ma in questo caso ha una funzione extra. La sua polvere finissima è in grado di assorbire l’umidità residua sulla pelle, facendo “staccare” facilmente la sabbia dal corpo. Il principio è semplice: la sabbia aderisce alla pelle perché è umida. Se asciughi quella zona con qualcosa che assorbe l’umidità, la sabbia scivola via da sola. Inoltre, l’amido di mais è del tutto naturale e privo di profumazioni o additivi potenzialmente irritanti. È sicuro per i bambini, non ostruisce i pori e non sporca.

Come preparare la polvere “anti-sabbia”

Basta prendere un contenitore in tessuto traspirante (ad esempio un sacchetto in mussola, un calzino di cotone sottile o un pezzo di stoffa leggera) e riempirlo con qualche cucchiaio di amido di mais. Chiudi il sacchetto con un laccetto o un elastico e voilà: hai il tuo “cuscinetto” portatile da usare ogni volta che vuoi rimuovere la sabbia dai piedi, dalle mani o persino dalle gambe. Per un’alternativa ancora più pratica, puoi anche usare un barattolo in plastica forato sul tappo per versare una piccola quantità direttamente sulla pelle e massaggiarla con le mani.

Quando e dove usare l’amido di mais

Il bello di questo trucco è che funziona ovunque: al termine di una giornata al mare, prima di salire in auto, oppure per pulire i piedi dei bambini prima di farli entrare in casa o in tenda. In pochi secondi, la sabbia si stacca completamente lasciando la pelle asciutta. Nessun lavaggio alle fontanelle, nessuna corsa ai bagni pubblici. Può essere utile anche durante un picnic in spiaggia o prima di rimettersi le scarpe: zero sabbia tra le dita, zero fastidi. Il talco invece, sicuramente più conosciuto, lo si può tenere come rimedio per altri scopi, eccone uno.

Un trucco vecchio stile che torna di moda

L’idea non è nuova e si sposa perfettamente con la volontà di avere soluzioni sempre più naturali, economiche e sostenibili. L’amido di mais come alleato quotidiano è un trucco “della nonna”, semplice e geniale, che funziona davvero e che può essere facilmente personalizzato. Alcuni ad esempio aggiungono anche qualche goccia di olio essenziale alla miscela per renderla più gradevole e profumata. Se vuoi risparmiare tempo, tenere la tua auto pulita e dire addio alla sabbia incastrata tra le dita dei piedi, questo piccolo trucco potrebbe diventare il must dell’estate.