Il sacco di San Francesco contenente il pane del Santo è una delle reliquie che più hanno incuriosito in questi anni. Un team di scienziati pare abbiano svelato il mistero che lo avvolge a 800 anni dalla sua morte e dato informazioni scientifiche che avvalorerebbero la leggenda.

Chi era e cosa ha fatto di importante San Francesco d’Assisi

San Francesco d’Assisi, al secolo Giovanni di Pietro Bernardone, è stato un religioso e un poeta che ha rivoluzionato il modo di vivere la fede e la propria spiritualità. Diacono e fondatore dell’ordine francescano, viene celebrato il 4 ottobre.

È anche noto come il “poverello di Assisi”, proprio per la scelta che ha fatto dopo la conversione. Quella di spogliarsi di ogni bene materiale e di vivere con il minimo indispensabile, esaltando l’armonia dello spirito.

Il Cantico delle Creature è forse la sua opera più importante, il suo testamento morale. Una preghiera dalla quale si evince la visione positiva del Santo rispetto alla natura, opera di creazione di Dio. Da ciò nasce il senso di fratellanza fra l’uomo e il creato che Francesco d’Assisi ha sempre celebrato. Una visione per certi versi molto simile a quella di San Martino.

Dove si trovano i resti e le reliquie del santo e dove è sepolto

All’interno della Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi, in Umbria, nell’Antica Sala Capitolare, si trovano le reliquie di San Francesco.

Il saio cinerino.

Il calice con patena che ha usato da diacono.

I lini di Jacopa dei Settesoli che ricordano l’incontro tra San Francesco morente e sora Jacopa, una donna romana.

I lini di Jacopa dei Settesoli che ricordano l'incontro tra San Francesco morente e sora Jacopa, una donna romana. Il corno d'Avorio, testimonianza dell'incontro fra San Francesco e il sultano Melek-El-Kamel.

La Ricognizione del 1818 del sarcofago del santo.

La tunica bianca.

L’autografo con la Benedizione.

La regola francescana.

All’interno della Basilica di San Francesco sono conservati anche i resti mortali del Santo.

Quando si celebra San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

San Francesco d’Assisi si celebra il 4 ottobre. A nominarlo patrono d’Italia è stato Papa Pio XII nel 1939.

La leggenda del sacco contenente il pane di San Francesco

È stato svelato il mistero sul sacco di San Francesco d’Assisi, contenente il pane del santo. Secondo gli esperti, infatti, risale davvero al 1200 la reliquia conservata al monastero di Folloni, vicino a Montella (Avellino) in Campania. E avrebbe contenuto proprio pane.

Secondo la leggenda, il sacco di pane sarebbe apparso sulla soglia del monastero nel 1224, inviato da San Francesco grazie a un angelo per sfamare i monaci in difficoltà per la presenza della neve e dei lupi. Un miracolo per chi è credente, come quello di San Gennaro.

Lo studio sulla reliquia di San Francesco: risultati sorprendenti

Il mistero sul sacco di San Francesco è stato svelato grazie all’analisi al radiocarbonio C-14. A suggerire il contatto con il pane sarebbero delle tracce di ergosterolo, risalenti a prima del 1732, anno in cui i resti della reliquia sono stati chiusi per essere protetti dall’usura del tempo.

Gli scienziati dell’Università della Danimarca del Sud non si sono interrogati, ovviamente, su come il sacco sia arrivato davanti al monastero di Folloni, ma hanno verificato che le date e gli elementi corrispondono a quelli narrati dalla leggenda.