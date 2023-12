Sognare di volare è uno dei sogni certamente più comuni. Per interpretarlo è importante capire il contesto in cui avviene il sogno. Il significato può infatti variare di tanto, dal trovarsi in situazioni di leggerezza all’essere in balia degli eventi.

Dal bisogno di leggerezza alla spiritualità

Sognare di volare si può interpretare come il desiderio di lasciarsi alle spalle qualcosa di opprimente. In generale, quando si sogna di spiccare il volo è perché si ha desiderio di libertà e voglia di esplorare nuove frontiere.

Ma anche una necessità di natura spirituale può portare a questo tipo di sogno, tradendo la volontà di lasciare ciò che è materiale per scoprire il divino.

Cosa dice Freud

Per Sigmund Freud (1856 – 1939), il celebre padre della psicanalisi, sognare di volare equivale simbolicamente a un desiderio sessuale insoddisfatto. Lo spiccare il volo è connesso all’orgasmo e alla volontà di esprimersi liberamente sotto le lenzuola.

Il pensiero di Jung

Per il filosofo Carl Gustav Jung (1875 – 1961) sognare di volare esprime il bisogno insoddisfatto di liberarsi dai vincoli della società e dall’oppressione che gli altri esercitano su di noi.

Sempre secondo Jung, chi fa questo tipo di sogno ha obiettivi in mente e vuole realizzarli nel più breve tempo possibile.

Non riuscire a volare

Nel sogno non riusciamo a spiccare il volo? C’è qualcosa nella nostra vita che dobbiamo affrontare e che consuma le nostre energie.

Volare in alto

Questo sogno può avere una doppia valenza: se si prova piacere è indice di successo in vista, se si prova paura può rivelare qualcosa che nella nostra vita ci spaventa.

Volare nello spazio

Sognare di volare nello spazio indica che vogliamo raggiungere un’elevazione spirituale e che stiamo lavorando sul nostro io interiore per crescere.

Volare rasoterra

In questo caso potremmo aver bisogno di qualcosa di più ma essere incerti sul da farsi per ottenerlo.

Volare al buio

Sognare di volare nel buio indica confusione, idee che non riusciamo a focalizzare bene. Stiamo cercando risposte, anche se in realtà non abbiamo ancora ben chiaro il quesito di partenza.

Non riuscire più ad atterrare

Sognare di non riuscire a tornare coi piedi per terra può indicare difficoltà nel contatto con la nostra realtà. Forse stiamo inseguendo ambizioni che vanno oltre le nostre vere capacità?

Buon auspicio

Il filosofo greco Artemidoro di Efeso (II secolo a.C. – I secolo a.C.), non ha dubbi: sognare di volare ha valenza positiva e porta libertà. Anche per il mondo arabo è segno di buone notizie: la guarigione da una malattia è prossima.